Spania-terroren: Innrømmer at de planla større angrep

Fire menn mistenkt for å tilhøre terrorcellen, bak angrepene i og rundt Barcelona, fremstilles nå for fengsling i Madrid, skriver BBC.

En av de terrormistenkte, 21 år gamle Mohamed Houli Chemlal, skal ifølge Reuters ha sagt i retten at gruppen planla et mye større angrep, som involverte eksplosiver.

Chemlal er den eneste som overlevde en eksplosjon i et hus i kommunen Alcanar i forrige uke. Politiet tror huset ble brukt under et forsøk på å lage bomber, og Chemlals forklaring antas å bli viktig for etterforskningen.

Åtte andre medlemmer av terrorcellen som politiet mener står bak angrepene i Barcelona og Cambrils, er døde. Seks er drept av politiet, mens to trolig døde i eksplosjonen i Alcanar.

