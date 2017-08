Terrorist i avhør: Ville ramme La Sagrada Familia og andre viktige monument i Barcelona

Madrid-avisen El Español rapporterer at den terrorsiktede Mohamed Houli Chemlal (21) har forklart i retten at Antoni Gaudís berømte katedral og «andre store monumenter» i Barcelona var på terroristenes liste over mål.

Angrepene skulle blant annet skje med eksplosiver.

Chemlal var den eneste som overlevde en utilsiktet bombeeksplosjon i et hus i byen Alcanar i forrige uke, bare timer før et medlem i terrorcellen kjørte nedover La Rambla med en varebil og drepte 14 personer og skadet over 100 andre.

Hendelsen i Alcanar, 200 kilometer sørvest for Barcelona, avverget trolig et langt mer omfattende terrorangrep: I de utsprengte og brannherjede ruinene der terrorcellen hadde hatt sitt logistiske hovekvarter, fant politiet tre døde kropper og ca. 120 store gassflasker for butan.

En av de døde var den tidligere imamen i byen Ripoll, Abdelbaki Es Satty, som antas å ha vært hjernen bak angrepene.

Fire menn mistenkt for å tilhøre terrorcellen ble fremstilt for fengsling i Madrid tirsdag.

Politiet tror huset i Alcanar ble brukt under et forsøk på å lage bomber, og Chemlals forklaring antas å bli viktig for etterforskningen.

Møtte i retten i pysjamas

Chemal er fortsatt under behandling for skadene han fikk under eksplosjonen, og skal ifølge BBC, ha møtt i retten i sykehuspysjamas.

Han ble i retten avhørt av dommer Fernando Andreu, en av Spanias mest kjente menneskerettsjurister, blant annet med bakgrunn fra å rettsforfølge krigsforbrytelser i Gaza og Rwanda.

Åtte andre medlemmer av terrorcellen som politiet mener står bak angrepene i Barcelona og Cambrils, er døde. Seks er drept av politiet, mens to trolig døde i eksplosjonen i Alcanar.

Hovedmann skutt og drept

Hovedmannen bak angrepet, skal ha vært Younes Abouyaaqoub (22). Han ble mandag skutt og drept av spansk politi etter fem dager på flukt.

Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt under en politiaksjon i Subirats, og var iført en antatt bombevest, skriver spansk politi.

15 mennesker ble drept og over 120 såret i terrorangrepene i Spania forrige torsdag, i sentrum av Barcelona og kystbyen Cambrils 118 kilometer lenger mot sørvest. Fortsatt er tilstanden til ni personer kritisk.

Spansk politi mener terrorcellen er knust

Spansk politi opplyser at det ikke er funnet tegn på at det var flere enn de 12 mistenkte, i terrorcellen som sto bak angrepet.

Politisjefen i Catalonia, Josep Luis Trapero, slo mandag kveld fast at terrorcellen som antas å stå bak angrepene, er knust.

