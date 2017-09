Nyhetsbyrå: To drept i israelsk angrep på syrisk militærbase

To soldater er døde etter at israelske kampfly angrep en militær stilling vest i Syria.

Angrepet ble ifølge syriske regjeringsstyrker gjennomført fra libanesisk luftrom, og skal ha truffet en fabrikk som blant annet produserer kjemiske våpen.

Tidligere etterretningssjef i det israelske militæret, Amos Yadlin, skal ifølge Reuters ha skrevet på Twitter at angrepsmålet var et syrisk forskningssenter.

«Senteret i Maysaf produserer også kjemiske våpen og eksplosiver som har drept tusenvis av syriske sivile.» skrev Yadlin i en twittermelding torsdag.

Den arabiske TV-stasjonen Al-Mayadeen melder at israelske fly har gjennomført et angrep i Syria. Det skal ha funnet sted i Qutaifah, noen mil nordøst for hovedstaden Damaskus.