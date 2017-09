Statsløse Mikhail Saakasjvili presset seg inn i Ukraina

Etter to mislykkede forsøk på å ta seg over grensen, først med buss, og så med tog, forsøkte den omstridte politikeren å krysse grensen til fots. Journalister som fulgte ham, melder at han først ble stanset av vaktene ved den polske grenseovergangen Medyka.

Etter kort tid skjøv Saakasjvilis støttespillere på ukrainsk side soldatene til side, grep tak i 49-åringen og dro ham inn i Ukraina. Det statlige ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform melder at episoden førte til et slagsmål.

Det er uklart hva som nå skjer videre med Saakasjvili. Han har sagt at han vender tilbake for å fortsette kampen mot korrupsjon i Ukraina. Han vil også kreve å få sitt statsborgerskap tilbake.

Den tidligere georgiske presidenten og reformpolitikeren kom til makten i Georgia etter den såkalte roserevolusjonen i 2003. Saakasjvili ble verdensberømt for sin besluttsomme ledelse av Georgia, der han på rekordtid innførte en rekke provestlige reformer.

Han falt senere i unåde i hjemlandet og ble ettersøkt for maktmisbruk under sitt ni år lange styre, og i 2015 mistet han sitt georgiske statsborgerskap.

I Ukraina var han en sterk tilhenger av opprøret på Maidanplassen i Kiev, og som belønning utnevnte Porosjenko ham i 2015 til guvernør i den ukrainske Odessa-regionen.

Men allerede året etter sluttet Saakasjvili i jobben med den begrunnelsen at han systematisk ble hindret i arbeidet med å bekjempe korrupsjon. Tidligere i år annullerte Ukrainas president Petro Porosjenko Saakasjvilis ukrainske statsborgerskap.