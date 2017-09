FN-granskere hevder å ha beviser for at Syria brukte saringass

Minst 83 mennesker ble drept og over 300 såret i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag 4. april.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har tidligere konkludert med at det ble benyttet sarin eller en sarin-lignende substans.

Den FN-opprettede granskingskommisjonen hevder nå å ha solide beviser for at det var et fly av typen Sukhoi-22 fra det syriske flyvåpenet som sto bak angrepet.

Sovjetisk bombe

– Alle tilgjengelige beviser får kommisjonen til å konkludere med at det er grunn til å tro at syriske styrker slapp en flybombe med sarin i Khan Sheikhoun, heter det i FN-granskernes rapport for tidsrommet mars til juli.

Ifølge rapporten gjennomførte det syriske flyet fire angrep mot området i morgentimene 4. april i år.

– Kommisjonen har identifisert tre av bombene som OFAB-100-120 og en som en kjemisk bombe. Bilder av våpenrester viser en kjemisk flybombe av en type som ble produsert i den tidligere Sovjetunionen, heter det videre.

Bekrefter angrep

President Bashar al-Assad har ikke nektet for at syriske kampfly angrep Khan Sheikhoun, men for at det ble benyttet saringass. Ifølge det syriske regimet kom saringassen fra et av opprørernes lagre som ble bombet under angrepet.

FN har samlet nok bevis til å dømme Bashar al-Assad for krigsforbrytelser, hevdet juristen Carla del Ponte som nylig trakk seg fra granskingskommisjonen.