USAs justisdepartement: Ingen bevis for at Obama avlyttet telefoner i Trump Tower

– Forferdelig! Fant nettopp ut at Obama hadde avlyttet Trump Tower like før seieren, skrev USAs president Donald J. Trump på Twitter i mars.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I et rettsdokument USAs utenriksdepartementet leverte til distriktsdomstolen i Washington DC heter det at hverken FBI eller justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling har funnet beviser som underbygger Donald Trumps påstand om at forgjengeren Barack Obama avlyttet telefoner i Trump Tower før presidentvalget, melder CNN.

Har nektet å beklage

Rettsbegjæringen kom fredag, som et svar på et søksmål fra American Oversight, en organisasjon som kjemper for offentlighet.

At det ikke finnes beviser som underbygger påstandene, uttalte også James Comey da han fortsatt var FBI-sjef under en høring i Senatet.

Senere ble han sparket av Trump, og mange forklarte avskjedigelsen blant annet med at Comey hadde tilbakevist påstandene til presidenten.

Til tross for at dette, sto Trump hardnakket på hans anklager om at Barack Obama hadde fått hans telefon i Trump Tower avlyttet – og han har nektet å beklage påstanden.

– Ond mann!

Da Trump kom med påstandene om avlyttingen i mars, tvitret han:

– Hvor lavt har ikke president Obama sunket, når han avlyttet mine telefoner under den veldig hellige valgprosessen. Dette er Nixon/Watergate. Ond (eller syk) mann!

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I dokumentet fra utenriksdepartementet heter det at de ikke kan bekrefte eller avkrefte eksistensen av andre former for avlytting, ettersom det i søksmålet fra American Oversight også fremmes generelle påstander om avlytting.

Grunnen til at de hverken vil bekrefte eller avkrefte dette, er at å opplyse om dette «kan skade nasjonens sikkerhet», og det er derfor unntatt offentlighet, heter det i begjæringen.

Etter at påstandene til Trump ble fremmet, avviste også Barack Obama dette:

– En grunnleggende regel for Obama-administrasjonen var at tjenestemenn i Det hvite hus aldri skulle påvirke noe uavhengig etterforskning gjort av Justisdepartementet. Som følge av den praksisen har aldri president Obama eller noen tjenestemenn i Det hvite hus beordret overvåking av noen borgere i USA. Alle påstander om noe annet er ganske enkelt feil, uttalte Kevin Lewis, som er talsperson for den til tidligere presidenten.