Drap, unge gjengkriminelle og innvandring har preget valgkampen. Noen mener nå at vold kan avgjøre det svenske valget. Les utenriksreporter Tor Arne Andreassens reportasje om en småby herjet av gjengvold. Han har også skrevet om politiet, som fikk et etterlengtet gjennombrudd, men at volden likevel øker.