Militærekspert: – Russerne har åpenbart ikke vært forberedt

Ukraina rykker frem på stadig flere fronter. – Et overraskende stort gjennombrudd, sier oberstløytnant.

En forlatt russisk panservogn ved Balaklija øst for Kharkiv, der ukrainske styrker rykker frem i høyt tempo.

10. sep. 2022 20:14 Sist oppdatert 11 minutter siden

Den voldsomme ukrainske offensiven nordøst i Ukraina begynte overraskende for de fleste 6. September. I løpet av helgen melder flere kilder at ukrainske tropper har gått inn i byene Kupjansk, Lyman og Izium.

Motangrepene beskrives som det verste tilbakeslaget for Moskva på seks måneder. Nærmest hver time tikker ubekreftede meldinger inn om nye områder som er gjenerobret.

Lørdag kveld sier borgermesteren i Izium, Valerij Marsjenko, at byen er frigitt, ifølge New York Times. Russlands forsvarsdepartement hevdet fredag de omgrupperte sine styrker, men lørdag innrømmet de å ha trukket seg ut av byen. De påstår dette er et planlagt trekk for å støtte styrkene i øst.

Vitner beskriver trafikkork med biler fulle av mennesker på vei ut av områdene, melder Reuters.

Ukrainerne har nå tatt tilbake rundt 2500 kvadratkilometer nær Kharkiv-regionen, skriver tankesmien Institute for the Study of War (ISW).

– Det viktigste her er byen Kupjansk, som er et stort knutepunkt for jernbanen med forbindelse fra fire kanter. Russisk militærlogistikk er i stor grad basert på bruk av jernbanen, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til Aftenposten.

Frontlinje på 2000 kilometer

Rundt 10.000 russiske soldater kan være omringet i området, anslår Karlsen. Byen Izium ligger rett ved et vassdrag, som gjør det logistisk krevende å komme seg ut av området.

– Russerne har i praksis bare en bro for å komme ut av dette området. Fremrykningen har vært rask fra ukrainas side, og russerne har åpenbart ikke vært forberedt, sier han.

Samtidig som kampene raser nordøst i Kharkiv-regionen, pågår det en varslet ukrainsk motoffensiv i Kherson, sør i landet. Disse angrepene ble annonsert fra ukrainsk side med militære uttalelser, noe Karlsen anser som en bevisst strategi. I flere uker har russerne tatt styrker fra øst og flyttet dem lenger sør, hvor ukrainerne nå også rykker frem.

Ukrainske soldater forbereder våpnene sine for å skyte mot russiske styrker i Kharkiv.

– Vi sa allerede for to-tre uker siden at dette kunne være en avledningsmanøver. Normalt er det ikke mulig å bemanne en frontlinje på 2000 kilometer i en dynamisk konflikt, sier Karlsen.

– Dette er et overraskende stort gjennombrudd, men det er klart mye som gjenstår. Alt tyder på at vi fortsatt står ovenfor en langvarig konflikt, sier han.

Oberstløytnant Geir H. Karlsen.

Risikerer flere hundre kilometer omvei

De russiske styrkene har få lastebiler og mulighet til å forflytte seg langs veinettet i Ukraina. Avhengigheten til jernbanen gjør at de, dersom ukrainerne lykkes med å få kontroll over Kupjansk, må via Luhansk i sør for å bruke jernbane.

– Hovedbasen for de russiske operasjonene ligger i Belgorod i Russland. Dersom jernbanen kuttes risikerer de en omvei på et par hundre kilometer, sier Karlsen.

Han mener de siste dagene viser at de ukrainske styrkene utøver svært godt militært håndverk.

– Denne type angrepssituasjoner krever trening, og de ukrainske styrkene har mest erfaring fra forsvar. Nå viser de godt samarbeid med flystøtte, stridsvogner, infanteri og artilleri. Samtidig har de russiske styrkene vist store samarbeidsproblemer, sier Karlsen.

Dette mener Karlsen er spesielt viktig at to hovedgrunner:

Det vil styrke moralen blant de ukrainske troppene og i befolkningen.

Ukraina viser vesten at de lykkes med de våpenforsyningene de får. Vestlige land har politiske utfordringer med å prioritere støtte til Ukraina, når Europa og USA nå møter sosiale problemer med høye strømpriser og rekordhøy inflasjon.

Dette skal vise russiske styrker på vei mot frontlinjen i Kharkiv, men det er ikke identifisert hvor bildet er tatt. Bildet skal være hentet fra en video, gitt fra det russiske forsvarsdepartementet.

Under press flere steder

Ifølge tankesmien Institute of the study of war (ISW) er det desperasjon å spore i de russiske militærbloggene. De gir et unikt innblikk i hva som rører seg i russiske forsvarsmiljøer. Der rettes det sterk kritikk mot de russiske styrkenes evne til å holde posisjoner i Kharkiv.

– Hva, om noe, kan Putin gjøre for å bedre hærens operative evne?

– Ingenting på kort sikt. Russland har prøvd å rekruttere nye soldater i flere måneder, med magre resultater. Det russiske forsvaret preges av flere tiår med korrupsjon og forfall, og selv reformene etter 2008 har man i liten grad klart å gjøre noe med det, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til NTB.

Professor Tormod Heier ved Stabsskolen påpeker at det er mangel på lagarbeid, samordning og intern kommunikasjon som er del av et dypere kulturproblem i den russiske hæren. En fryktbasert ledelsesfilosofi fører til det, sier han til NTB.

– Den eneste måten å kompensere dette på er å øke antall soldater og materiell til et nivå som over tid kan slite ned motstanderen.

«For Putin er det viktig å fremstille det som at han aldri vil gi seg. Han kan krige i det uendelige, og Russland tåler all verdens sanksjoner, er hans budskap», skriver Per Kristian Aale i sin nyhetsanalyse om utviklingen.