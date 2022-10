Sentral-Europa er varmere enn vanlig. Nå beveger varmen seg nordover.

Det er fulle strender, tropenetter og fønvinder på kontinentet. Norge får også en litt varmere vær de neste dagene.

Stranden ved Promenade des Anglais i Nice er fortsatt et fint sted å være på tampen av oktober.

23 minutter siden

Befinner du deg sør i Europa, kan du la høstkåpen ligge litt til. Det er varmere enn vanlig i Frankrike og Tyskland. Et høytrykk over Sentral-Europa holder det sedvanlige høstværet med regn, vind og kalde gufs på avstand.

Frankrike har hatt temperaturer man vanligvis opplever sent i August. Det har vært opp til 30 grader, melder Le Monde. arrow-outward-link Strandlivet fortsetter, og i noen byer har det vært tropenetter.

Også i Spania opplever man uvanlig høye temperaturer. Spanias offentlige meteorologibyrå Aemet sa onsdag at det er «svært sannsynlig» at oktober i år vil være den varmeste som er registrert.

Selv om de varme temperaturene er en del av en naturlig værvariasjon, bidrar klimaendringer også til oppvarmingen, skriver The Guardian arrow-outward-link .

Nå kan gasslagrene fylles

Likevel er det et kjærkomment værfenomen for et Europa som er sulteforet på kraft. Fraværet av kalde høstkvelder gjør at flere land nå kan bygge opp mer robuste gasslagre, i stedet for å bruke det på oppvarming.

Gassprisen har falt mye den siste tiden, arrow-outward-link og håpet Europa skal klare seg uten perioder der strømmen må kobles ut.

– Det er varmere enn normalt i Sentral-Europa. Tirsdag begynner det å løse seg opp, men det vil komme en varme nordover mot oss, sier vakthavende meteorolog Bente Whal ved Meteorologisk institutt.

Folk nyter en stranddag i Nice 27. oktober.

En varm start på november i Norge

Det vil bli en varm start på november for Norge, med mildvær frem til torsdag, sier Whal.

I Oslo vil helgens strålende sol takke av når helgen er over, og det kan bli regnbyger, men mild luft. Whal vil ikke utelukke at solen dukker frem i løpet av uken, men den blir ikke fremtredende.

Det har vært vintertendenser i Nord-Norge. Også hit kommer mildværet, som kan føre til glatte veier, før det ut i uken blir bart igjen.

Oktober har vært over gjennomsnittet varm også her til lands. I Oslo har temperaturen ligget 1 grad over det som er normalt.

Får boost av klimaendringer

De høye temperaturene kommer samtidig som FNs klimabyrå har uttrykt sterk bekymring om lands manglende evne til å kutte klimautslipp.

Verden styrer mot en oppvarming på 2,5 grader, og bare 39 land skjerpet løftene om utslippskutt.