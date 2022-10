81 omkom da hengebro kollapset i India

Dødstallet er oppjustert til 81 mennesker etter en brokollaps i India, melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste døde skal være kvinner og barn.

Folk klamrer seg til hengebroen som har kollapset i Morbi, India.

30. okt. 2022 16:46 Sist oppdatert 8 minutter siden

Saken oppdateres

Flere hundre personer har falt i elven i byen Morbi. Den ligger i delstaten Gujarat vest i India. Hendelsen skjedde klokken 18:30 lokal tid. Hengebroen var nylig gjenåpnet etter mer enn et halvt års rehabilitering.

Mer enn 60 personer er døde. Det sier Brijesh Merja, som er minister i delstaten Gujarat. Han er til stede på ulykkesstedet.

– Vi er virkelig triste over denne tragedien, sier han til Times of India arrow-outward-link .

Reuters skriver like etter kl 19:30 norsk tid at 81 mennesker er døde.

Parlamentsmedlemmet Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya uttaler til Times of India at flesteparten av de døde som er hentet ut fra ulykkesstedet, er barn, kvinner og eldre.

– Maskiner på stedet jobber for å pumpe ut vannet slik at vi kan finne flere døde. Det er mye mudder i vannet. Jeg tror at broen ble overbelastet og at det førte til hendelsen, sier Kundariya til avisen.

Broen gjenåpnet nylig etter å ha blitt pusset opp. Mange mennesker antas fortsatt å være strandet i vannet.

Minister Harsh Sanghavi i delstatsregjeringen opplyser at 70 personer så langt er reddet og fraktet til sykehus ifølge, ifølge India Today arrow-outward-link . Han sier også at de fleste av disse er utenfor fare.

Oppstandelse utenfor et sykehus, mens skadede etter at en hengebro kollapset bringes inn til behandling.

Videoer på sosiale medier viser at mange som hang i brokablene. Flere sto i de grunnere delene av elven med vann opp til livet. Andre prøvde å hjelpe de som hadde falt i elven, skriver Times of India.

Utfordrende redningsaksjon

Redningsaksjon er i gang. Seks båter, seks ambulanser og to redningsbiler er blitt sent til Morbi, skriver The Times of India arrow-outward-link .

Området har ingen strømtilknytning, noe som gjør redningsaksjonene vanskelig. Broen skal ha blitt pusset opp over seks måneder. Den lokale politikeren Lalit påsto at arbeidet ble utført i ekstrem hast og at det ikke ble foretatt ordentlige kontroller. Han sa imidlertid at vannstanden ikke er for høy, og sjansene for at folk skal drukne er svært små. Det skriver Zee News arrow-outward-link .

Broen er et lokalt pikniksted, og populært blant turister. Store folkemengder samler seg i helger og andre helligdager, ifølge Zee News.

Statsminister Narendra Modi skriver på Twitter arrow-outward-link at de etterlatte skal få erstatning.

Nylig gjenåpnet etter vedlikehold

Hengebroen kalles Julto pul, og er over 140 år gammel, melder Times of India. Den er 233 meter lang. Broen ble første gang åpnet i 1879. Alt materialet den er laget av kom fra England. India var en del av det britiske imperiet på denne tiden.

Hengebroen ble stengt for vedlikehold i mars i år, skriver Times of India. Den ble gjenåpnet fire dager før ulykken. Det private selskapet som har stått for vedlikeholdet har ikke fått sertifisert at arbeidet med broen er ferdigstilt på en tilfredsstillende måte, ifølge en lokal embetsmann som uttaler seg til avisen.