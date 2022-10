Brokollaps i India – minst 60 er omkommet

Minst 60 mennesker er døde etter en brokollaps i India, melder en indisk minster. Nærmere 500 mennesker skal ha falt i elven da broen kollapset.

Folk klamrer seg til hengebroen som har kollapset i Morbi, India.

30. okt. 2022 16:46 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Flere hundre personer har falt i elven i delstaten Gujurat i byen Morbi i Vestindia. Flere er hardt skadet, melder Reuters.

Mer enn 60 personer er døde. Det sier Brijesh Merja, som er minister i delstaten Gujarat. Han er til stede på åstedet.

Øyenvitner forteller at det var flere kvinner og barn på broen da den kollapset, Ifølge The Times of India arrow-outward-link .

– Vi er virkelig triste over tragedien i Morbi. Lokale ledere jobber også med å hjelpe de skadde, sa Merja fra ulykkesstedet, ifølge India Today arrow-outward-link .

Myndighetene i delstaten opplyser imidlertid at 40 mennesker er døde etter kollapsen søndag ettermiddag.

Det er snakk om en nesten 100 år gammel hengebro over elven Machchhu, ifølge The Times of India. Broen gjenåpnet 26. oktober etter å ha blitt pusset opp. Hundre mennesker antas fortsatt å være strandet i vannet. Ifølge øyenvitner skal det ha vært mange barn og kvinner på broen da den kollapset.

Minister Harsh Sanghavi i delstatsregjeringen opplyser at 70 personer så langt er reddet og fraktet til sykehus ifølge, ifølge India Today arrow-outward-link . Han sier også at de fleste er utenfor fare.

Den 100 år gamle hengebroen har kollapset. Det skal ha vært nær 500 folk på broen.

Utfordrende redningsaksjon

Redningsaksjon er igang. Seks båter, seks ambulanser og to redningsbiler er blitt sent til Morbi, skriver The Times of India arrow-outward-link .

Området har ingen strømtilknytning, noe som gjør redningsaksjonene vanskelig. Den lokale politikeren Lalit sa at hengebroen ble gjenåpnet for bare seks måneder siden på grunn av valget. Han påsto at arbeidet ble utført i ekstrem hast og at det ikke ble foretatt ordentlige kontroller. Han sa imidlertid at vannstanden ikke er for høy, og sjansene for at folk skal drukne er svært små. Det skriver Zee News arrow-outward-link .

Broen er et lokalt pikniksted. Store folkemengder samler seg i helger og andre helligdager, ifølge nyhetskanalen Zee News.