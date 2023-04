Livstidsdommen mot de to unge kvinnene er unik. Skrittelleren fikk avgjørende betydning.

Det er første gang to kvinner under 21 år blir dømt til livstidsfengsel i Sverige. Skrittellerne på mobilene ble et viktig bevis. Og en tur på McDonalds.

En 18-åring og en 20-åring fikk begge livstidsdommer for drapet på Tove (21). Begge har anket.

21 år gamle Tove forsvant etter en kveld på byen i oktober 2021. To uker senere ble det forbrente liket funnet i et skogholt utenfor hjembyen Vetlanda.

To venninner av Tove ble pågrepet. Begge nektet for at de hadde noe å gjøre med dødsfallet. Etter hvert begynner de å komme med ulike versjoner av det som hadde skjedd skrekknatten.