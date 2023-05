Nestenkollisjonen skaper bølger i omstridt havområde. Nå langer Kina ut mot tre ulike naboland.

Japan, Sør-Korea og Filippinene. Alle har fått kjeft av kinesiske myndigheter den siste uken.

Et kinesisk kystvaktskip blokkerte for et kystvaktskip fra Filippinene forrige helg. Hendelsen har skapt sterke reaksjoner.

01.05.2023 20:53

– Forlat området, ellers blir det konsekvenser!

Radiomeldingen fra det kinesiske kystvaktskipet var svært tydelig. Trusselen var rettet mot BRP Malapascua, et kystvaktskip fra Filippinene. Og ordene ble raskt fulgt av en enda tydeligere handling.

Idet Malapascua fortsatt ferden ved de omstridte Spratlyøyene, et stykke vest for Filippinene i Sør-Kina-havet, kjørte det kinesiske skipet frem. Midt i kursen til det mindre skipet fra nabolandet.

De to fartøyene kolliderte nesten. Journalister fra flere land sto på et annet filippinsk kystvaktskip og kunne se hele opptrinnet.

Reaksjonene kom raskt. «Svært farlig», sa det filippinske utenriksdepartementet. Amerikanske myndigheter gikk enda lenger.

– Trakassering og truende adferd, sa UD-talsmann Matthew Miller, og la til:

– Vi oppfordrer Beijing til å slutte med denne formen for provoserende og utrygge handlinger.

USA styrker båndene til flere land

Nestenkollisjonen er den siste i en lang rekke konfrontasjoner mellom kinesiske og filippinske skip i området. Kina har gjort krav på hele Sør-Kina-havet. Det skaper konflikt med Filippinene, som anser deler av Spratlyøyene som en del av sitt øyrike. Flere andre land – Malaysia, Vietnam, Brunei og Taiwan – har også disputter gående med Kina om deler av dette havområdet.

I 2016 avgjorde en internasjonal domstol at Filippinene har krav på sin del av Spratlyøyene. Kina har ignorert denne kjennelsen. I stedet har landet bygget ut marinebaser og utvidet flere av atollene i Sør-Kina-havet. Dette har provosert både nabolandene og stormakten USA.

Nestenkollisjonen skjedde ved atollen Second Thomas Shoal, som er en del av Spratlyøyene. Både Filippinene og Kina gjør krav på området.

Amerikanerne har den siste tiden vist en sterk interesse for å imøtegå Kinas maritime tilstedeværelse i området. Tidligere i april seilte hangarskipet Nimitz et stykke øst for Taiwan, der amerikanerne stadig ble skygget av et kinesisk hangarskip.

USA har også forsterket alliansene med land som Filippinene, Japan, Sør-Korea og Vietnam. Trolig henger dette sammen med blant annet frykten for at Kina ønsker å invadere Taiwan, som Beijing-myndighetene anser som en del av sitt land.

Les også Stjerneforfatter tror Xi Jinping planlegger en storkrig. Og han tror han vet når det vil skje..

Tre tirader

Nabolandenes stadig tettere bånd til USA har fått kinesiske myndigheter til å reagere skarpt. Den siste uken har ikke mindre enn tre land vært gjenstand for saftige represalier fra Beijing.

Sør-Korea: Fredag langet Kinas viseutenriksminister Sun Weidong ut mot den sørkoreanske presidenten Yoon Suk-yeol. Tiraden inneholdt ord som «fullstendig uakseptabelt» og «sterk misnøye». Raseriets årsak? Yoon hadde antydet at den økte spenningen rundt Taiwan skyldes at Kina «prøver å endre situasjonen med makt». Han la til at spørsmålet om Taiwans status er «en global sak, ikke en sak mellom Kina og Taiwan».

Japan: Et viktig militært tidsskrift i Kina rettet kraftig kritikk mot Japan nå i helgen. Årsaken er at Japan har varslet en dobling i forsvarsbudsjettet de neste fem årene. En lederartikkel i tidsskriftet mener at dette vil få konsekvenser for «den regionale militære balansen og strategiske stabiliteten» i området, skriver South China Morning Post . Wu Jianghao, Kinas ambassadør i Tokyo, advarer samtidig om at forholdet mellom de to landene vil bli betydelig forverret dersom Japan fortsetter opprustningen.

Filippinene: USA sikret nylig tilgang til fire marinebaser nord i landet. Disse basene ligger i nærheten av både Taiwan og de omstridte områdene i Sør-Kina-havet. I en fersk artikkel i det kinesiske propagandaorganet Global Times blir Filippinene beskyldt for å være en «marionettdukke» for amerikanerne.

Wu Jianghao, Kinas ambassadør til Japan, advarte nylig japanerne om at forholdet mellom landene kan bli forverret.

Gamle uvenner blir venner

De kraftige reaksjonene mot nabolandene har pågått over tid men ser ut til å tilta i styrke og omfang. Forholdet mellom Kina og de andre landene i regionen blir stadig dårligere. Hele 81 prosent i Sør-Korea har nå et dårlig eller svært dårlig inntrykk av Kina. Det fremgår av en undersøkelse publisert av magasinet The Diplomat i desember. Tallene for Japan er nesten like høye.

Kinas sabelrasling bidrar også til at Japan og Sør-Korea nå beveger seg nærmere hverandre. De to landene har tradisjonelt hatt et problematisk forhold.

– Begge landene revurdere nå sikkerhetspolitikken sin. De forstår at de må imøtegå Kinas stadig mer aggressive regionale utvidelse, skriver kommentatoren Josh Rogin i The Washington Post.