Wagner-sjefen truer med å trekke soldatene sine ut av Bakhmut

Det bodde 70.000 mennesker i Bakhmut før Russland invaderte Ukraina. Etter månedsvis med brutale kamper har byen fått tilnavnet «kjøttkvernen».

30.04.2023 22:40

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin er frustrert. I ti måneder har leiesoldatene hans innbitt forsøkt å ta Bakhmut øst i Ukraina. Det har kostet dem dyrt. De enorme dødstallene på begge sider har gitt byen kallenavnet «kjøttkvernen».

Og de kunne vært delvis unngått, mener Prigozjin. Hadde soldatene hans fått nok ammunisjon, kunne tallet på døde Wagner-soldater vært kuttet til én femtedel.

– Hver dag har vi stabler med tusenvis av lik som vi legger i kister og sender hjem, sa Prigozjin lørdag i et intervju med den russiske militærbloggeren Semjon Pegov, som driver Telegram-kanalen «War Gonzo».

Flukt eller tilbaketrekning

Prigozjin hevder at soldatene bare får 800 av de 4000 artillerigranatene han har bedt om pr. dag. Han skylder på russiske forsvarstopper, som han mener holder tilbake ammunisjon. I et brev til forsvarsminister Sergej Sjojgu ba Prigozjin om å straks få mer ammunisjon.

Både tankesmien Institute for the study of War (ISW) og Al Jazeera har omtalt intervjuet.

Prigozjin understreker at det haster å fylle på lagrene med ammunisjon:

– Hvis ikke må vi – for å unngå at vi senere blir tvunget til å flykte som pysete rotter – trekke oss tilbake, eller dø.

Søndag kveld kommenterer Prigozjin det som skal være avsløringer fra hemmelige lekkede dokumenter. Der blir det påstått at Wagner-gruppen i April har fått titusenvis av artillerigranater.

Prigozjin skriver på Telegram at han ikke kan bekrefte om dokumentene er ekte. Men om tallet stemmer, er det fortsatt ikke nok:

«Hvis vi tar tallene fra disse dokumentene, som ved første øyekast kan virke høye, og beregner omfanget på oppgavene som er gitt til Wagner-gruppen, blir det åpenbart at antallet er mange ganger mindre enn det som trengs for å gjennomføre dem.»

Prigozjins beskjed kan være ubeleilig på mer enn én måte for Vladimir Putin. Russlands president kan begynne å gå tom for tid for å ta Bakhmut, mener noen.

Sjefen for leiesoldathæren Wagner-gruppen, Evgeny Prigozjin, etter begravelsen av den russiske militærbloggeren Maksim Fomin 8. april. Fomin ble drept i et bombeangrep i St. Petersburg.

Stor markering

For det første skal ukrainernes våroffensiv være rett rundt hjørnet. Prigozjin har tidligere sagt at han er bekymret for utfallet.

Men det er også en annen grunn. 9. mai feirer Russland Seiersdagen, dagen Tyskland kapitulerte under andre verdenskrig. Det er en viktig merkedag i Russland. Noen mener Putin har krevd at Bakhmut må falle før denne datoen.

– Det russiske militæret prøver å ta Bakhmut før 9. mai. Foreløpig lykkes de ikke, sa den ukrainske pressetalspersonen Mykyta Sjandyba på TV søndag, melder CNN.

– De bruker artilleri, bombekastere og stridsvogner til å ødelegge byen. Ofte er kampene nærkamper. Fienden ødelegges med skytevåpen og granater, ikke artilleri, føyde han til.

En annen talsperson for Ukrainas militære sier at de russiske angrepene mot byen fortsetter uavbrutt.

En ukrainsk soldat i en skyttergrav nær Bakhmut lørdag.

«Guds straff»

Men hva som skjer i Bakhmut er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Mye forvirring har hersket om hva som egentlig foregår. Tidligere i april hevdet Wagner-gruppen å ha omringet og tatt kontroll over 80 prosent av Bakhmut.

Søndag hevdet Russlands forsvarsdepartement at russiske soldater har tatt kontroll over ytterligere fire kvartaler vest i Bakhmut. I meldinger på Telegram hevder departementet også at Russland lyktes med å ødelegge et tog som var lastet med to tonn ammunisjon til de ukrainske styrkene, nær Kramatorsk. Kramatorsk ligger 30 kilometer nordvest for Bakhmut.

Men Russland har så langt ikke klart å blokkere en viktig forsyningsrute inn til Bakhmut, ifølge ukrainerne.

– Forsvarsstyrkene har ikke latt russerne avskjære forsyningene våre, sa talsperson for den ukrainske hæren, Serhij Tsjerevatyi, ifølge Reuters.

Samme dag brøt det ut en massiv brann som følge av et droneangrep mot et russisk drivstofflager i Sevastopol på Krymhalvøya, som Russland annekterte i 2014.

Røyk og flammer veltet opp etter et droneangrep mot et drivstoffdepot i Sevastopol lørdag. Bildet er delt på Telegram-kanalen til Sevastopols guvernør Mikhail Razvozhaev.

Angrepet var «guds straff» til russerne for rakettangrepene mot Ukraina fredag, sa Andrij Jusov, en representant for den ukrainske hæren, til det ukrainske nyhetsbyrået RBC. Det skriver Reuters.

Minst 25 sivile ukrainere, blant dem flere barn, ble drept da de russiske rakettene fredag smalt inn i bygninger i Uman og Dnipro.

– Straffen vil bli langvarig. I nærmeste fremtid er det best om alle innbyggerne på det midlertidig okkuperte Krym holder seg unna militære anlegg, sa Jusov.