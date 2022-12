Nye toner fra Kina. Omikron er plutselig «mindre alvorlig».

I Beijing gjenåpner butikker, mens pendlere slipper å teste negativt for å ta kollektivtransport. Kinas nedskalering av koronarestriksjonene er i gang.

Selv om koronarestriksjonene lempes på, fortsetter folk med munnbind og med rutinemessige covid-tester. Her i Beijing mandag.

Tor Arne Andreassen Journalist

11 minutter siden

I Kinas hovedstad Beijing får folk nå komme inn i parker, kjøpesentre, kontorer og flyplasser uten å måtte vise frem en negativ koronatest.

Det er det siste av flere bevis på oppmykning av koronatiltakene over hele landet, melder Reuters. De kommer rett etter forrige måneds protester mot nedstengninger.

– Beijing forbereder seg på livet igjen, heter det i den statseide og engelskspråklige avisen China Daily. Kinesiske medier har endret måten de skriver om pandemien på. Nå toner de plutselig ned risikoen ved å bli smittet.

– De fleste som blir smittet, har ikke symptomer, og dødsraten er svært lav, sier en ikke navngitt helseekspert til næringslivsavisen Yicai.

Eksperten argumenterer for at restriksjonene bør bli lempet på.

Tidligere har kinesiske medier vært nøye med å understreke at viruset er farlig og at smitte må unngås for enhver pris. Redselen for å bli smittet har inntil nylig ført til stor oppslutning om nullsmittestrategien, selv om den har hatt store omkostninger for svært mange kinesere. Hva skjedde?

Plutselig var ikke omikron så farlig lenger

Endringen i budskapet har skjedd ganske raskt. Så sent som 15. november påpekte Folkets Dagblad, avisen til kommunistpartiet, at dersom man løsnet på koronatiltakene, så risikerte man livet og helsen til det kinesiske folket.

– Alle som bør bli testet, må bli testet, sa viseministeren for koronasaker, Sun Chunlan, for bare to uker siden.

Nå er testregimet i ferd med å endres drastisk. Mobile teststasjoner blir tauet bort, skriver The New York Times.

Og Sun Chunlans budskap har endret seg. Onsdag sa hun at «Kinas håndtering av pandemien står overfor en ny situasjon og nye oppgaver, siden omikronvarianten er mindre alvorlig».

En kommentator i The Global Times, den engelske utgaven av Folkets Dagblad, slår optimistisk fast at han er klar til å møte omikron i løpet av en måneds tid.

Ett år på etterskudd

Denne nye innsikten om omikronvarianten kommer nesten nøyaktig ett år etter at sørafrikanske forskere sa det samme.

Som mange nordmenn kanskje husker, så ble omikronvarianten først påvist i Sør-Afrika. Forskerne mente varianten var mer smittsom enn tidligere varianter. Men de sa også at den i mindre grad spredte alvorlig sykdom.

Denne tendensen ble snart bekreftet av forskere i andre land.

«Omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos de smittede, iallfall hvis de er vaksinert», slo Folkehelseinstituttet (FHI) fast den 12. januar. Til tross for at FHI anslo at millioner av nordmenn kom til å bli smittet, la Norge bort de siste koronatiltakene den 12. februar.

Samtidig lot nordmenn seg forbløffe over vertene i «romdrakter» som møtte utøverne under vinter-OL i Beijing. Under fotball-VM i Qatar har kineserne fått se sensurerte bilder. Hver gang resten av verden får se store mengder jublende tilskuere uten munnbind, klipper kineserne til nærbilder av spillere og trenere.

I nesten et helt år skulle kineserne holde fast ved at nullvisjonen var den eneste rette. En politikk partiformannen Xi Jinping frontet.

Oppmykning

En forsiktig oppmyking i Kinas koronastrategi ble varslet av sentrale myndigheter for få uker siden, men den har skutt fart etter at det brøt ut demonstrasjoner i en rekke kinesiske byer forrige søndag.

Til sammen deltok tusenvis av mennesker, mange av dem unge, i protestene, som også spredte seg til en rekke universiteter. Flere av demonstrantene ropte ikke bare slagord mot koronarestriksjonene, men også mot kommunistregimet og president Xi Jinping.

Sikkerhetsstyrker i smitteverndrakter støtte sammen med demonstranter ved en fabrikk i byen Zhengzhou den 23. november. Bildet er hentet fra en video.

Millioner av mennesker slipper testing

Frem til nå har pendlere i kinesiske storbyer måttet vise frem en negativ PCR-test som ikke er mer enn 48 timer gammel. Heller ikke i parker og ved turistattraksjoner i Shanghai trenger man nå en slik test for å komme inn.

I storbyen Hangzhou, som ligger rundt 18 mil sørvest for Shanghai, har lokale myndigheter gått enda lenger. Her er massetesting for byens 10 millioner innbyggere avviklet, bortsett fra på sykehjem, i skoler og barnehager.

Selv om færre kinesere blir pålagt å teste seg, er det fremdeles teststasjoner ved gatene, slik som her i Shanghai.

I byen Ürümqi, som ligger i den muslimskdominerte regionen Xinjiang nordvest i Kina, gjenåpnet supermarkeder, hoteller, restauranter og skianlegg mandag.

Byens 4 millioner mennesker har måttet utholde en av Kinas lengste nedstenginger. I enkelte områder har alt vært stengt og folk har måttet holde seg inne fra august til november.

Mindre strengt i Zhengzhou

Også i Zhengzhou, der verdens største Iphone-fabrikk ligger, kan innbyggere nyte litt mer frihet. Her kan folk oppholde seg på offentlige steder og få reise inn i sine egne boligområder uten en negativ test tatt i løpet av de siste to døgnene.

For snart to uker siden brøt det ut voldelige protester ved fabrikken etter at det brøt ut smitte på sovesalene. Reaksjonen fra myndighetene var en omfattende nedstenging som gjaldt halvparten av byens 12 millioner innbyggere.

I Wuhan sentralt i Kina, der viruset først dukket opp, og Shandong-provinsen ble kravet om negativ test for å kjøre kollektivt droppet søndag.

Kineserne skal i større grad kunne isolere seg hjemme. Arbeidere i beskyttelsesdrakter fjerner sekker med medisinsk avfall utenfor en boligblokk i Beijing.

Den kinesiske valutaen har gått opp fem prosent siden begynnelsen av november. Investorer tror en gjenåpning av Kina vil være bra for økonomien.

Men en del kinsere er avventende. De har blitt fortalt så lenge at korona er farlig, at de nøler med å gjenoppta gamle vaner. For eksempel så er pendlertrafikken inn og ut av byer som Beijing og Chongqing langt mindre travel enn normalt.

Noen, særlig de eldre, er fremdeles redd for viruset. De frykter hva som kan skje med Kinas skjøre helsesystem dersom smitten øker.

Risikerer høye smittetall – og mange døde

Det som er vanskelig å forutsi, er hvordan landets myndigheter vil reagere dersom smittetallene går i været.

Selv om omikron er mindre farlig, så vil svært høye smittetall antagelig føre til at flere mennesker dør. Det så man for eksempel i våres i Norge, der en stor omikronbølge førte med seg de høyeste dødstallene under hele pandemien.

Dette skjedde til tross for at 96 prosent av norske eldre var grunnvaksinert og svært mange hadde fått en tredje dose da smitteverntiltakene ble lagt bort.

Kina har brukt vaksiner som antas å ikke være like effektive som de vi har brukt her i Norge. Vaksineringsgraden hos de eldste, som er mest utsatt for alvorlig sykdom, er dessuten mye lavere. Bare 40 prosent av kinesere over 80 år har fått en tredje dose. I Norge er det tilsvarende tallet godt over 90 prosent.

Myndighetene starter nå en kampanje for å få flere eldre til å vaksinere seg.