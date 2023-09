4. januar reiser Kiarash (25) til Jordbro, sør i Stockholm. Alt er planlagt. Han skal megle mellom to gjenger. Det han ikke vet, er at det hele er en felle. Han ble skutt og drept i gjengkrigen. Drapsmannen skal ha vært 14 år.

STOCKHOLM (Aftenposten): Gjengkrigen terroriserer Sverige. Barn tilbyr seg å drepe for penger. En av dem skal ha drept Kiarash (25).

Publisert: 28.09.2023 19:12

Så langt i år er 42 skutt og drept i Sverige. I Stockholm-området har 22 blitt drept og 31 skadet med skytevåpen. Antall mindreårige i varetekt i Stockholm har tredoblet seg siden januar.

Kiarash' drap knyttes til konflikter i kriminelle nettverk. Flere av drapene kan kobles til konflikten mellom Foxtrot og Dalen-nettverket. Sverige opplever en økning i unge leiemordere, kjent som «sicarios».

Kiarash hadde vært ute av fengsel i et drøyt år. Han var dømt for å ha tatt del i et drapsforsøk. Bak murene gikk han fra å være tenåring til en ung mann.

Kiarash forsøkte å rømme fra sitt gamle miljø. To ganger gikk han inn i det svenske avhopperprogrammet og ble flyttet til et hemmelig sted. Begge gangene ble det for vanskelig. Han reiste tilbake til Stockholm.

Der holdt han kontakt med flere av sine kriminelle venner. Det oppsto en konflikt mellom noen av dem. Han ble bedt om å hjelpe.

4. januar reiste han til Jordbro, sør i Stockholm. Oppdraget hans var å megle. I realiteten var han på vei inn i en felle.