Voldelige sammenstøt etter togkatastrofen i Hellas: – Vi skal være de dødes stemme

Tusenvis av sinte grekere demonstrerte fredag for å kreve rettferdighet for de mange som døde i tirsdagens togulykke i Hellas.

03.03.2023 22:40

Redningsmannskaper er i ferd med å avslutte arbeidet med å finne flere døde etter togkollisjonen i Hellas.

Minst 57 personer mistet livet da et passasjertog og et godstog kolliderte utenfor Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Athen.

Togene kjørte på samme spor på et dobbeltsporet strekning og ble ikke omdirigert i tide.

Identifiseringsarbeidet av Hellas verste togulykke på over 50 år har vært ekstremt krevende. Årsaken er at kollisjonen var så voldsom.

Noen lik er blitt identifisert ved hjelp av DNA, andre gjennom tatoveringer og øredobber.

Likrester er blitt tatt ut fra nedbrente og totalsmadrede vogner, skriver The Guardian.

Etterforskningen har også vært komplisert fordi det er usikkerhet rundt hvor mange reisende det var om bord på toget. Dette kan føre til at dødstallene øker ytterligere.

Raseriet øker

Fredag ​​ble ulykken markert på tredje dag på rad med flagg på halv stang.

Mens raseriet ute blant folk øker.

De siste dagene har ansatte i jernbane streiket i protest mot manglende sikkerhet. Studenter demonstrerte over hele landet og lovet å være «de dødes stemme» og krevde rettferdighet.

I Athen gikk tusenvis ut i gatene og sang «fortjenesten deres, våre døde.»

Det oppsto sammenstøt i Athen mellom opprørspoliti og demonstranter. Steiner og brannbomber ble kastet mot politiet, som svarte med å skyte tilbake med tåregassgranater.

Mange grekere klandrer regjeringen for dårlig ledelse. Myndighetene beskyldes for ikke å ha tatt grep tidligere om vedlikehold av det greske jernbanenettet, som i flere år har fått forfalle.

Krise førte til privatisering

Under landets gjeldskrise i 2016 ble en rekke offentlige tjenester privatisert.

Jernbaneselskap Hellenic Train var en av mange statlige tjenester som ble solgt. Det endte på hendene til det italienske statlige jernbaneselskapet Ferrovie dello Stato Italiane.

Selskapet innviet sitt nye togtilbud mellom Athen og Thessaloniki i fjor.

På sine nettsider uttalte selskapet «at med hastigheter på opptil 250 km/t ville toget kunne frakte passasjerer på mindre enn fire timer på denne strekningen.»

Tirsdagens Intercity-tog kjørte denne ruten før det kolliderte med det møtende godstoget som kom fra Thessaloniki.

I løpet av uken har rasende demonstranter samlet seg utenfor det tungt bevoktede selskapets hovedkvarter i den greske hovedstaden.

Fredag ​​ropte de «mordere», et ord som demonstranter også sprayet i rødt på vinduene til selskapet.

«Profitt i studenters blod» heter det på dette vinduet i Athen. Mange av de døde i togulykken var unge studenter.

Sikkerhetssystem ikke på plass

Ulykken skjedde få minutter etter at toget kjørte ut av Larissa, hovedkrysset i det sentrale Hellas. Byens stasjonsmester er pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Advokaten til 59-åringen sier at han har innrømmet å ha dirigert passasjertoget til feil spor.

Men mange grekere klandrer regjeringen for dårlig ledelse. De skulle ha tatt grep tidligere om vedlikehold av det greske jernbanenettet, som i flere år har fått forfalle.

Den greske regjeringen hadde ansvaret for at et nytt sikkerhetssystem skulle tas i bruk for tre år siden. Den skulle forhindre den type front-til-front kollisjoner, men det var fortsatt ikke på plass.

– Med et moderne sikkerhetssystem ville det vært nesten umulig for et godstog å havne på samme spor som et overfylt persontog med over 300 passasjerer, sier Josef Doppelbauer til New York Times.

Han er leder for Den europeiske unions jernbanebyrå (ERA).

– Advarsler og automatiske bremser ville ha slått inn før sammenstøtet, sier Doppelbauer, som i årevis har advart mot betydelige mangler i Hellas' jernbanesikkerhetssystem.