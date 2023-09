Volleyballfeberen herjer i Tyrkia. Men ikke alle jubler for kvinnelaget.

ISTANBUL (Aftenposten): Søndag kveld ljomet et seiersbrøl over Istanbul. Men kvinnelagets suksess vekker også harme.

Det tyrkiske kvinnelandslaget i volleyball jublet etter seieren mot Serbia søndag kveld. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 17:17

Kortversjonen Tyrkias kvinnelige volleyball-lag vant søndag for første gang EM.

Lagets popularitet skyldes ikke bare prestasjonene på banen, men også de sekulære prinsippene de representerer. Flere av lagets stjerner er åpent homofile, noe som har resultert i hets fra religiøse ledere og radikale islamister.

Diskusjonene om volleyball-stjernene sier noe om Tyrkias kulturkamp. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

I parker og på torg over hele byen var det satt opp storskjermer. Tusenvis kom for å se Tyrkia spille mot Serbia i Europa-mesterskapet i volleyball for kvinner.

Etter en thriller av en finale endte det med 3–2 til Tyrkia. Det er første gang de blir europamestere. Sosiale medier flommet over av hyllester.