13-åring funnet død i skogsområde i Sverige

En 13 år gammel gutt, som ifølge Expressen knyttes til en kriminell gjeng, er funnet død i et skogsområde i Haninge sør for Stockholm.

En 25-åring ble skutt i en trappeoppgang i Uppsala tirsdag morgen. Han døde kort tid etter av skadenje, og drapet knyttes til en konflikt mellom kriminelle gjenger i Sverige. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 13:49

13-åringen ble funnet mandag morgen, og politiet etterforsker saken som mulig drap, sier pressetalsperson Daniel Wikdahl til Aftonbladet.

Gutten knyttes ifølge Expressens kilder til det såkalte Foxtrotnätverket, en kriminell gjeng som ledes av en mann med tilnavnet Den kurdiske reven.

Gjenglederen, som er navngitt av svenske medier, er etterlyst internasjonalt, men oppholder seg angivelig i Tyrkia.

Gjengen er kjent for å benytte mindreårige gutter og ligger ifølge politiet i krig med en annen kriminell gjeng, det såkalte Dalennätverket. De to gjengene kjemper om kontroll over narkotikaomsetning i Stockholm og Uppsala-området.

Drap

I forrige uke ble en kvinne i 60-årene skutt og drept i Uppsala. Hun var mor til en rival av Den kurdiske reven, ifølge Expressen.

I helgen ble det skutt mot gjenglederens svigermor, og politiet rykket også ut til en adresse der en av medarbeiderne hans holdt til etter melding om funn av en sprengladning.

Tirsdag morgen ble en 25-åring skutt og drept i en trappeoppgang i Uppsala. I boligen bodde en av slektningene til Den kurdiske reven, men det var ikke han som var offer.

Mindreårige

To 14-åringer ble i sommer funnet døde utenfor Stockholm. De to skal ifølge Expressen ha videresolgt pistoler de hadde fått i Foxtrotnätverket.

Da de ikke lyktes med å få dem tilbake, skal de ifølge avisens kilder ha blitt drept av andre gjengmedlemmer for å statuere et eksempel.

Flere personer er varetektsfengslet, mistenkt for å ha medvirket til drapene på de to guttene.

En 15-åring er tiltalt for å ha skutt og drept en jevnaldrene mot betaling i Skogås sør for Stockholm i januar. Begge de to knyttes til kriminelle gjenger. Vis mer

Drap på sushirestaurant

Mandag tok svensk påtalemyndighet ut tiltale mot ti personer for drap på en 15-åring på en sushirestaurant i Skogås sør for Stockholm i januar.

En 15-åring skal ha utført drapet mot drøyt 80.000 kroner i betaling, og Foxtrotnätverket skal ha stått bak.

Tiltalen mot 15-åringen og de ni andre bygger blant annet på kommunikasjon de hadde via den krypterte meldingstjenesten Signal før og etter drapet.