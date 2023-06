Går mot ett år til i Nato for Stoltenberg

Det kan gå mot enda en forlengelse for Jens Stoltenberg som generalsekretær i Nato, erfarer Aftenposten.

Stoltenberg har ikke svart på Bidens ferskeste forespørsel. Vis mer

Det var Dagens Næringsliv og NRK som var først ute med nyheten fredag ettermiddag.

Ifølge kilder DN har snakket med, ble Stoltenberg spurt direkte av president Joe Biden i februar. Da sa Stoltenberg nei.

Da Nato-sjefen var i Det hvite hus tirsdag, skal den amerikanske presidenten angivelig ikke ha akseptert et nei.

Stoltenberg har ennå ikke formelt blitt bedt om å fortsette, men det kan skje raskt.

Stoltenberg er taus

Det har vært ventet at spørsmålet om ny generalsekretær ville bli avklart under Natos toppmøte i Vilnius 11. og 12. juli. Nå får Aftenposten opplyst at en formell forespørsel kan komme allerede før det.

Aftenposten erfarer at Stoltenberg ikke har svart på Bidens ferskeste forespørsel.

Men presset på ham for å fortsette har økt betydelig den siste tiden. Alle de allierte og særlig USA skal lenge ha ønsket at Stoltenberg fortsetter.

Tre argumenter

Det er særlig tre argumenter som taler for en forlengelse:

Krigen i Ukraina er inne i en avgjørende fase med motoffensiven.

Sveriges Nato-medlemskap er uavklart.

Det kreves betydelig innsats for å avklare Ukrainas fremtidige forhold til Nato.

Selv om Stoltenberg gjentatte ganger har gjort det klart at han ønsker å gå av i oktober, vil det nærmest være umulig for ham å si nei til en forlengelse dersom det kommer en formell forespørsel.

Forbigår Mette Fredriksen

På en pressekonferanse fredag ble Stoltenberg gjentatte ganger spurt om hvorvidt han vil fortsette i sjefsstolen:

– Jeg har ikke mer å si. Jeg har sagt igjen og igjen at jeg ikke søker en forlengelse og har sagt dette en tid nå, sa han.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen har den siste tiden blitt trukket frem som en het kandidat til å ta over jobben. Men som Financial Times skrev tidligere denne uken, fikk hun ikke Bidens fulle støtte til å overta jobben da de to møttes i Det hvite hus forrige uke.

Senest torsdag uttalte hun at Stoltenberg burde fortsette i jobben.