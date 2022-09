Midt i et hektisk program landet Støre på verdens største krigsskip. «Kjernen i Norges trygghet».

NORFOLK, VIRGINIA (Aftenposten:) – Her har vi sett noe av det som er kjernen i Norges trygghet, sier Jonas Gahr Støre. Han besøkte det amerikanske sjøforsvarets nyeste stolthet.

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk mandag se jagerfly lette og ta av fra dekket på hangarskipet USS Gerald Ford.

Ca. 200 nautiske mil utenfor USAs østkyst seiler hangarskipet Gerald Ford på blankt hav i 23 knop og 30 grader. Klokken ti lokal tid mandag landet et fly på dekk. Om bord var blant andre statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Støre kom fra et Norge med energikrise og en krig i vår verdensdel. Han skulle senere til Washington D.C. for å snakke med ledere i USAs kongress. Derfra skal han til videre til FN i New York for å snakke til og med verdens statsledere.