Han var kjent som krigshelt. Nå blir han ikke kvitt anklager om krigsforbrytelser.

Han ble anklaget for krigsforbrytelser og gikk til sak mot mediene. Nå har Australias høyest dekorerte nålevende soldat tapt i retten.

Den tidligere spesialsoldaten Ben Roberts-Smith tapte i retten. Vis mer

Australias kanskje mest profilerte soldat, Ben Roberts-Smith (44), har tapt en mye omtalt ærekrenkelsessak mot tre australske aviser.

Den 100 dager lange rettssaken ble avsluttet torsdag. Det er sannsynlig at den tidligere spesialsoldaten drepte eller medvirket til å drepe flere ubevæpnede sivile under krigen i Afghanistan, slo dommeren fast. Dermed tapte han saken mot The Sydney Morning Herald, The Age og The Canberra Times.

Det er gått fem år siden avisene skrev at Roberts-Smith medvirket til drap på seks fanger, blant annet:

Roberts-Smith skal i 2012 ha sparket en afghansk fange utfor en skrent. Det skjedde mens fangen var påført håndjern. Deretter beordret han en medsoldat til å skyte og drepe den skadede mannen.

Med et maskingevær skal han ha skutt en funksjonshemmet fange i ryggen. Han tok fangens benprotese med seg hjem til Australia og oppfordret medsoldater til å drikke øl av den, skriver Canberra Times

Roberts-Smith hevdet han var offer for bakvaskelser fra sjalu kolleger. Journalistene hevdet at deres reportasjer var korrekte. De førte over 30 vitner som fortalte om drapene, skriver The Washington Post.

«Den perfekte soldat»

Roberts-Smith beskrives som en ruvende figur, både i bokstavelig og overført betydning. Den over 2 meter høye soldaten ble kjent etter at han ble tildelt Victoria-korset, landets høyeste militære utmerkelse.

Han fikk tapperhetsmedaljen for nesten på egen hånd å ha reddet medsoldater som ble beskutt av Taliban.

Roberts-Smith tjente godt på å fortelle om det han hadde opplevd. I 2014 ble han til og med kåret til årets far i Australia. Han møtte dronning Elizabeth flere ganger og ble i fjor invitert til begravelsen hennes.

Men imaget som «den perfekte soldaten» skulle gå opp i limingen.

Ben Roberts-Smith fikk møte dronning Elizabeth i Buckingham Palace etter at han ble tildelt Victoria-korset.

Risikerer straffesak

Det var sosiologen Samantha Crompvoets som i 2015 klarte å bryte gjennom de australske spesialsoldatenes mur av taushet. Brereton-rapporten fra 2020 fant troverdige rapporter om 39 drap på sivile eller fanger. Minst 25 australske soldater var involvert, ifølge rapporten.

En kriminaletterforskning konsentrerer seg nå om tre tidligere medlemmer av spesialstyrkene, deriblant Ben Roberts-Smith, ifølge The Age.

– Bør undersøkes hva norske soldater visste

Mange i den afghanske diasporaen er fornøyd med at dette nå kommer opp, ifølge Kristian Berg Harpviken, forsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (Prio).

Men spørsmålet er om det kommer for sent i afghansk sammenheng. Nå er det frustrasjonen over Taliban-styret som overskygger alt.

Anklager om at soldater har begått krigsforbrytelser, har også kommet frem i USA, Storbritannia og New Zealand.

Norske spesialstyrker har vært på mange oppdrag i Afghanistan. Her er de avbildet i 2005, i et amerikansk helikopter.

Hva visste norske soldater?

Det bør undersøkes om norske soldater har begått krigsforbrytelser eller om de visste om at allierte begikk krigsforbrytelser, mener Harpviken. Han understreker at han ikke sitter på noen slags kunnskap som skulle indikere at norske soldater brøt loven.

Harpviken var med i utvalget som gransket Norges innsats i Afghanistan fra 2001 til 2014. De fant ikke noe som tydet på at norske soldater hadde begått krigsforbrytelser.

Norske soldater deltok i de alliertes kampanje for å få tak i fiendtlige afghanere. Norske spesialsoldater har kritisert etterretningen de fikk fra allierte styrker før disse «kill/capture»-operasjonene.

– De opplevde etterretningen som utilfredsstillende og gikk den alltid etter i sømmene, sier Harpviken.

– Ikke dokumentert tilfeller i Nord-Afghanistan

– Det ble ikke registrert tilfeller av at sivile ble henrettet eller drept med vilje i Nord-Afghanistan, der soldater fra Norge, Sverige eller Tyskland hadde sine baser, sier Mahmood Esmaty til Aftenposten.

Han har arbeidet med å beskytte sivile i væpnede konflikter og med å dokumentere krigsforbrytelser i Afghanistan.

– Det oppsto et par tilfeller, men etter grundig etterforskning ble det avdekket at enten Taliban eller afghanske styrker sto bak disse hendelsene. Imidlertid var det tilfeller der sivile ble drept i droneangrep, sier Esmaty.

Qazi Sayed Mohammad Samee var tidligere medlem i den uavhengige afghanske menneskerettighetskommisjonen (AIHRC). Han sier at det ikke er dokumentert noen tilfeller fra Nord-Afghanistan av at Taliban-soldater ble drept mens de var i fangenskap.