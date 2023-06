Verden De kinesiske forskerne Mens Xi militariserer forskningen, samarbeider mange norske forskere som før. – Naivt, mener PST. PST bidrar til å skape panikk, svarer Kinas ambassade i Oslo.

15.06.2023 18:48

I oktober 2020 ble ledere ved flere norske forskningsinstitusjoner innkalt til et lukket møte med de hemmelige tjenestene. Pandemien gjorde at møtet måtte være digitalt, men budskapet kom likevel tydelig frem:

– Vær på vakt når dere samarbeider med kinesiske forskere, spesielt på alt som har med teknologi å gjøre.

Møtet var satt i stand av Kunnskapsdepartementet. To år tidligere hadde forskningsminister Iselin Nybø (V) tatt med seg over 220 personer fra kunnskapssektoren til Beijing. Målet var å styrke båndene til Kina. Nå oppfordret PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet til å gjøre det motsatte.

Blant tiltakene de foreslo:

Vær spesielt på vakt overfor kinesiske postdoktorer.

Ikke snakk høyt om sensitive prosjekter i kantinen.

– Budskapet var svært tydelig, sier en av dem som deltok på møtet til Aftenposten.

PST har også advart direkte mot å sende for mange norske studenter og forskere til Kina. Blir de der for lenge, kan det gå ut over sikkerhetsklareringen deres i Norge etter at de kommer hjem, etter det Aftenposten får opplyst.

Men hva gjør det norske forskningsmiljøet med disse advarslene? For lite, mener PST.