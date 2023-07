14-åringen overtalte faren om å få dra til Europa: – Å sulte ihjel er bedre enn dette, sier faren nå.

Hellas og EU skal ha visst om båttragedien lenge før de tidligere har opplyst.

Migranskipet sank natt til 14. juni. Av de rundt 750 som skal ha vært på skipet, overlevde bare 104. Vis mer

– Ta pengene våre, ta hjemmet vårt, gi oss et mirakel. Vi vil være slavene til den som kan gjenforene oss med sønnen vår, sier pakistanske Pervez Akhtar.

Sønnen, Muhammad Abuzar, ble bare 14 år.

Pervez Akhtar forteller til CNN at det ikke er grenser for hva han ville gjort for å få gutten sin tilbake.

Ifølge CNN skal 14-åringen ha vært om bord på fiskebåten som skulle frakte 750 flyktninger og andre migranter over Middelhavet. Men natt til 14. juni kantret båten og sank i internasjonalt farvann utenfor den greske kysten.

Bare 104 overlevde.

I et internt dokument fra Frontex, EUs grensebyrå, hevdes det at myndighetene i Hellas visste om tragedien nesten 12 timer før de iverksatte redningsoperasjonen. Det kommer frem av en gjennomgang gjort av nettstedet Politico og den tyske avisen Welt am Sonntag.

De overlevende etter skipsforliset ble fraktet til byen Kalamata, rundt 150 mil sør for den greske hovedstaden Athen. Vis mer

Solgte huset for å betale smuglere

Muhammad hadde tre søsken. Den yngste er funksjonshemmet. Det var en av grunnene til at Muhammed ville dra til Europa. For å skaffe penger til medisiner til lillebroren.

Faren skal ifølge CNN ikke hatt råd til å betale menneskesmuglerne for reisen. Men smuglerne hadde en tydelig beskjed:

– Selg huset deres. Om et år har du ti hus. Det er så mye de tjener.

Akhtar var overbevist. Han satset alt og solgte huset.

Den 14 år gamle sønnen hadde vært sikker på at det var til det beste hele tiden.

– Han sa vi kommer til å dø her uansett, og at det er bedre at han drar, sier faren til CNN.

Nå forteller Akhtar at livet er blitt et helvete.

– Å sulte ihjel er bedre enn dette. Vi vil bare høre stemmen hans igjen, sier han.

Overlevende fikk sove i dette varehuset i Hellas etter at migrantskipet kantret og sank i Middelhavet. Vis mer

Skal ha visst om tragedien

The New York Times har tidligere skrevet at myndighetene fulgte migrantbåten i 13 timer før det sank.

Et dokument fra EUs grensebyrå Frontex viser nå at Italia varslet Hellas og EU om tragedien lenge før det som tidligere har vært opplyst. Det skriver Politico.

Italia skal ha sendt varselet klokken 8 om morgenen 14. juni.

Meldingen lød:

«To barn er døde om bord på den overfylte migrantbåten».

Men Hellas sendte ikke ut det første redningsfartøyet før klokken 19.40. Da hadde det gått nesten 12 timer etter varselet fra Italia.

Tidligere har greske myndigheter uttalt at de visste om båten, men ikke om tilstanden om bord. Den greske migrasjon- og asylministeren sier til Politico at han ikke har sett dokumentene fra Frontex. Derfor kan han hverken bekrefte eller avkrefte at greske myndigheter ble varslet om de omkomne barna.

Den greske kystvakten har etter hendelsen hevdet at folk om bord på skipet «nektet enhver form for hjelp». Satellittbilder viser at båten drev i minst seks timer før den sank i Middelhavet.