Ligger an til brudulje om fordelingen av Silvio Berlusconis kjempeformue

Godt og vel en måned er gått siden tidligere statsminister og mediemogul Silvio Berlusconi (86) døde. Nå skal formuen på nær 7 milliarder dollar fordeles, og det ligger tre forskjellige testamenter på bordet.

En siste hilsen fra Silvio Berlusconi til arvingene. Vis mer

Rett før Berlusconis død beregnet magasinet Forbes formuen hans til 6,8 milliarder dollar. Det tilsvarer nær 70 milliarder kroner. Nå skal formuen fordeles på fem barn fra to ekteskap.

Og kanskje en elskerinne.

Det siste er ikke det største problemet.

Full fyr i familien

Ifølge tradisjonen skulle alle barna til Silvio Berlusconi ha sittet i samme rom og hørt notarius notariusNotarius publicus er latin og betyr offentlig protokollfører. lese opp testamentet. Problemet var at søsknene ikke klarer å sitte i samme rom.

Derfor ble dokumentet lest opp foran to advokater, én for hvert søskenpar. Barna fikk følge opplesningen over nett.

Og det er kanskje ikke så rart at det er brann i familien. Den avdøde milliardæren og politikeren har nemlig etterlatt ikke ett, men tre håndskrevne testamenter, ifølge Svenska Dagbladet.

I det første, fra 2006, overlater han en tredjedel til sine to eldste barn. Resten skulle, i henhold til italiensk lov, fordeles på alle fem barna. Testamentet ville gjort de to eldste barna til majoritetseiere i pappas forretningsimperium.

I det andre, fra 2020, skrevet av en covid-syk Berlusconi, testamenterer han mer enn 100 millioner euro til sin lillebror Paolo.

Men så dukket det opp et tredje testament, denne gangen fra Silvios siste partner, Marta Fascina (33). Her skulle hun tilgodeses med 100 millioner euro.

Samtidig skulle en mangeårig forretningsforbindelse, Marcello Dell’Utri, få 30 millioner euro. Dell’Utri er tidligere senator i Italia og har blant annet sittet i fengsel for sin tilknytning til den italienske mafiaen.

Det er Fascina som har levert inn det tredje testamentet. De to ble aldri juridisk gift, og en grafolog grafologGrafologi er studiet av håndskrift og dens forbindelse med bevissthet og psykologiske trekk hos den skrivende. Kilde: Wikipedia ved domstolen i Modena har allerede slått fast på at håndskriften i dette siste testamentet skiller seg fra de to første.

Vis mer

«Dypt rørt»

Dell’Utri skal, ifølge The Guardian, ha sagt at han ble dypt rørt da han fikk vite at Silvio Berlusconi skal ha etterlatt ham mer enn 300 millioner kroner.

– Jeg ventet det ikke, til tross for det dype vennskapet vi hadde. Jeg er overrasket, for dette er ikke noe som skjer hver dag, skal han ha uttalt.

Berlusconi skal etter sigende ha skrevet det siste testamentet 2. oktober i fjor. Han skal også ha gitt uttrykk for kjærlighet til sine barn og avsluttet med:

«Takk, så mye kjærlighet til dere alle, deres far.»