Tyske lærere rømte byen etter varsling om naziaktiviteter

To tyske lærere varslet om aktivitetene til nazisympatisører på skolen der de underviste. De endte med å flytte fra småbyen Burg.

Lærerne Max Teske og Laura Nickel fikk ingen støtte, men flere hatske angrep da de forsøkte å ta tak i høyreradikale og nynazistiske aktiviteter ved skolen Mina Witkojc i Burg. Saken endte med at lærerne sluttet.

Lærerne opplevde at elever hilste hverandre med utstrakte armer i nazihilsen. De samme elevene risset hakekors inn i pultene og spilte musikk med nazistiske tekster i gangene.

Laura Nickel og Max Teske forøkte å ta grep.

De ga rådgivning til bøller som truet med å banke opp klassekamerater som er immigranter. De ga ekstra undervisning om Tysklands nazistiske fortid. De inviterte også en farget rapper for å snakke om gjensidig respekt.

Skrev innlegg i avisen

Da ingen av tiltakene hjalp, skrev de to lærerne et leserinnlegg der de beskrev tilstandene på den videregående skolen.

– Lærere og elever som åpent bekjemper ytterliggående elever og lærere, frykter for sin egen sikkerhet. Problemet må erkjennes og bekjempes åpent. Skolene må være en trygg plass, ikke et hjem for fiender av demokratiet, skrev de to lærerne i innlegget.

Men de var ikke forberedt på reaksjonene som skulle komme. Det startet med at en gruppe anonyme foreldre krevde at lærerne skulle sies opp.

På lyktestolpene nær skolen ble det hengt opp plakater. De hadde bilder av de to og teksten «Stikk til Berlin». I sosiale medier ble det oppfordret til jakt på de to.

Lærer Laura Nickel viser bilde av plakatene som ble hengt opp på lyktestolpene rundt skolen med bilde og beskjed om å ryke og reise til Berlin.

Fikk liten støtte

Laura Nickel og Max Teske følte at de ikke fikk noen støtte verken fra kolleger, rektor eller kommuneadministrasjonen. Derfor valgte de å slutte som lærere ved skolen da skoleåret var over.

– Høyreradikale utsagn, handlinger, slagord, homofobi og sexisme er hverdagen ved skolen, sier Laura Nickel til nyhetsbyrået AP.

Hun var ansatt ved skolen Mina Witkojc i fire år.

Herken skolen eller skoleadministrasjonen har vært villige til å svare på spørsmål fra AP. Men det de to lærerne opplevde, har skapt ny frykt i Berlin for at ytre høyre har et sterkere fotfeste i deler av tidligere Øst-Tyskland enn man har trodd til nå.

Den videregående skolen Mina Witkojc i Burg vil ikke svare på spørsmål om hva som skjedde da to lærere så seg nødt til å slutte på skolen etter at de hadde varslet om høyreekstrem og nynazistisk oppførsel blant elever.

«Spesielt radikal» gruppe, ifølge overvåkingspolitiet

Skolen Mina Witkojc ligger sør i delstaten Brandenburg. Eksperter sier at det her er et nettverk av tatoveringssjapper, nattklubber, ungdomsgrupper og fotballsupportere som sprer budskapet til ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD).

Sikkerhetspolitiet lokalt karakteriserte tidligere i juli AfD som «spesielt radikale og satt under overvåking som en erklært ekstremistisk høyreorientert gruppe».

Undervisningsministeren i delstaten har måttet tåle kritikk for ikke å støtte de to lærerne godt nok. Sist uke sa ministeren at myndighetene nå har identifisert tenåringen som først la ut posten som oppfordret til jakt på lærerne.

– Er en fryktsone

– De sørlige delene av delstaten Brandenburg har utviklet seg til en fryktsone som nazistene har erklært som sin hjemmesone, sier Timo Reinfrank til AP.

Han leder stiftelsen Amadeu Antonio som arbeider for menneskerettigheter og mot høyreekstremisme, rasisme, og antisemittisme i Tyskland.

Stiftelsen har hentet sitt navn fra en angolsk fremmedarbeider som i 1990 ble slått i hjel. Rundt 50 ungdommer hadde utstyrt seg med baseballkøller og jaktet på svarte i den brandenburgske byen Eberswalde.

De som kjenner området, bør ifølge Reinfrank ikke være overrasket over hva som skjedde med de to lærerne. Ytre høyre har vært aktive i området i lang tid.

Timo Reinfrank karakteriserer de søndre delene av Brandenburg som en fryktsone der nynazistiske elementer har opprettet en hjemmebase. Han leder stiftelsen Amadeu Antonio, som er oppkalt etter en angolsk fremmedarbeider som ble slått i hjel av tyske ungdommer i 1990.

AfD har stor oppslutning i øst

AfD ble stiftet i 2013. Fire år senere var det representert i Forbundsdagen. Ferske målinger viser at partiet har en oppslutning på rundt 20 prosent nasjonalt. Det er rekord.

Det er flere grunner til at partiet har stor appell spesielt i tidligere Øst-Tyskland. Mange mistet jobben etter at muren falt i 1989, og Tyskland ble gjenforent året etter. Fortsatt snakker mange innbyggere i øst om at de føler seg som annenrangs innbyggere sammenlignet med dem i vest.

AfD har ifølge eksperter brukt pandemien og tilstrømmingen av 1,2 millioner flyktninger fra krigen i Ukraina som en mulighet til å skape en historie om «oss mot dem».

Kilder AP har snakket med, tror AfD kan bli det største partiet når Brandenburg og øststatene Sachsen og Thüringen avholder delstatsvalg neste år.

Da lærerne Laura Nickel og Max Teske ga opp, ble avgangen bejublet på Twitter av AfD-lederen i byen Cottbus som gledet seg over at en «venstreradikal informant» og hans «medsammensvorne» var borte.

Ikke et nederlag å slutte

Politiet etterforsker truslene mot lærerne og patruljerer regelmessig deres bosteder.

Max Teske ser det ikke som et nederlag at de forlot skolen.

– Det har ført til en nasjonal debatt om hvor sterkt ytre høyre står i dagens Tyskland. Vi vil fortsette å si fra, og vi vil fortsette å påvirke politikken, og vi vil aldri la ytre høyre vinne, sier Teske til AP.