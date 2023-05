USA anklager Sør-Afrika for å ha forsynt Russland med våpen

USAs ambassadør til Sør-Afrika, Reuben Brigety, anklager landet for å ha levert våpen og ammunisjon til Russland.

Reuben Brigety er USAs ambassadør til Sør-Afrika.

11.05.2023 16:24 Oppdatert 11.05.2023 16:47

Brigety sier til sørafrikanske medier at USA er overbevist om at en forsendelse med våpen og ammunisjon ble lastet om bord i det russiske lasteskipet Lady R som lå til kai i en marinebase i Cape Town mellom 6. og 8. desember i fjor.

– Væpning av Russland er svært alvorlig. Vi anser ikke at denne saken er ute av verden, og vi skulle gjerne sett at Sør-Afrika praktiserte sin alliansefrie politikk, sier ambassadøren til den sørafrikanske nettavisen news24.

I februar var Sør-Afrika vertsland for en felles marineøvelse med Russland og Kina, noe som også utløste kritikk fra USAs side.

– Vi uttrykte vår alvorlige bekymring over tidspunktet for denne felles marineøvelsen som sammenfalt med årsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina, sier Brigety.

Sanksjoner mot rederi

Det er ikke kjent hvilke våpen som skal ha funnet veien til Russland, men Sør-Afrika har en stor våpenindustri og produserer alt fra stridsvogner og marinefartøy til fly og raketter.

Lasteskipet Lady R eies av det russiske rederiet Transmorflot, som USA innførte sanksjoner mot i 2022.

Sør-Afrikas forsvarsminister Thandi Modise hevdet i desember at det russiske lasteskipet hadde losset utstyr til det sørafrikanske forsvaret, men sa ingenting om hva skipet lastet om bord i Cape Town.

Nekter for våpensalg

I januar fastholdt regjeringen i Sør-Afrika at landet ikke har solgt våpen til Russland siden invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Sør-Afrika har imidlertid høstet kritikk fordi landet ikke har villet fordømme invasjonen. Regjeringen har heller ikke sluttet opp om de internasjonale sanksjonene mot Kreml.

President Cyril Ramaphosa fastholder at Sør-Afrika er nøytrale og sier at han skal undersøke opplysningene fra den amerikanske ambassadøren.