Norsk og amerikansk UD: Avviser rapport om at Norge og USA sto bak Nord Stream-eksplosjon

Regjeringene i USA og Norge avviser en rapport fra journalist Seymour Hersh, der landene anklages for å ha stått bak sabotasjen mot gassledningen Nord Stream.

Den kontroversielle gravejournalisten Seymour Hersh mener USA og Norge står bak Nord Stream-sabotasjen. Bilde er fra 2005.

09.02.2023 09:13 Oppdatert 09.02.2023 10:36

Amerikanske marinedykkere med norsk bistand plasserte sprengladninger ved gassledningen i fjor sommer, hevder gravejournalisten Seymour Hersh i en selvpublisert tekst.

Både USA og Norge avviser rapporten.

– Ren fiksjon

Saken er basert på én kilde, som ikke er navngitt, og utover det er påstanden udokumentert. Hersh hevder beslutningen om å ødelegge gassledningen ble tatt i hemmelighet av USAs president Joe Biden. Dette for å hindre Russland i tjene penger på salg av gass til Europa.

– Dette er ren fiksjon, sier talsperson Adrienne Watson i USAs nasjonale sikkerhetsråd

Etterretningsorganisasjonen CIA kaller påstanden «fullstendig falsk». Det er også reaksjonen fra Utenriksdepartementet i Norge.

– Disse påstandene er falske, sier UD til nyhetsbyrået AFP.

Ga Russland skylden

Vestlige land ga tidlig Russland skylden for eksplosjonen, som skjedde i kjølvannet av invasjonen av Ukraina. Myndighetene i Sverige; Danmark og Tyskland har etterforsket hendelsen, men har ikke lagt skylden på et bestemt land eller aktør.

Russland har beskyldt USA og Storbritannia for å stå bak eksplosjonen.

Hersh ble først kjent da han avslørte My Lai-massakren under Vietnamkrigen. Han har også kommet med kontroversielle uttalelser, som å avvise at regjeringsstyrkene brukte gass i et angrep under borgerkrigen i Syria i 2013.