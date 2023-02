Kim viste frem datteren på forsvarsfeiring. Nå ber han hæren gjøre seg klar til krig.

Nord-Koreas diktator gjennomførte onsdag en enorm militærparade. Bak kulissene pågår trolig en enda større tragedie.

En ung jente fikk sitte i sentrum av begivenhetene da Nord-Koreas diktator Kim Jong-un feiret hærens 75-årsdag på tirsdag. Hun er trolig datteren hans og en mulig arvtager til makten i landet.

08.02.2023 23:52

Rødt, hvitt og grønt. De tre fargene dominerte da Kim Jong-un feiret en bursdag tidligere denne uken. Nord-Koreas diktator var omgitt av rødt teppe, hvite duker og grønne uniformer.

Og en ung jente som trolig er datteren hans. Kanskje Nord-Koreas neste leder.

Mer om henne senere. Først litt om feiringen.

Ber hæren gjøre seg krigsklar

Onsdag kunne diktaturets væpnede styrker markere sin 75-årsdag. Verdens mest isolerte land er også ett av de mest militariserte. Nord-Korea skilter trolig med verdens fjerde største hær. Rundt 1,2 millioner soldater i aktiv tjeneste – i et land med 25 millioner innbyggere.

Trekvart århundre ble markert i hovedstaden Pyongyang med en enorm militærparade. Øvelsene har pågått i flere uker, ifølge satellittbilder og rapporter i sørkoreanske medier. Målet er å vise styrke.

Og Kim Jong-un er tydelig på at hæren er til for å brukes. Mandag ba han soldatene gjøre seg klare til krig.

Da ledet han nemlig et møte i den såkalte militærkommisjonen i det eneveldige koreanske arbeiderpartiet. Blant samtaletemaene: «Store forandringer» i militæret, med et mål om å «perfeksjonere forberedelsene på krig». Det skriver det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Hvem krigen skal rettes mot? Det sier møtereferatet ingenting om, men den underliggende trusselen er rettet mot Sør-Korea og USA. Kim har reagert med raseri etter at de to landene utvidet forsvarssamarbeidet seg imellom. I forrige uke sa Nord-Korea at landet kan svare med et «overveldende» atomangrep.

Sørkoreanere vil også ha atomvåpen

Det er ikke første gang Kim kommer med slike advarsler, men det siste året har han vist stadig større aggresjon. I fjor gjennomførte Nord-Korea hele 77 prøveoppskytinger med langtrekkende missiler.

Det har gjort mange på den andre siden av grensen ganske nervøse.

– Det er på tide at også vi får atomvåpen, sier sørkoreanske Lee Wan-bae til The Washington Post.

Han har bodd rett ved grensen til Nord-Korea i 50 år. Gang på gang har han sett mislykkede forsøk på fredsdialog med nabolandet.

– Vi ønsker bare stabilitet i landsbyen. Det blir mer og mer tydelig at måten å få til det på, er å matche atomtrusselen fra Nord-Korea, sier han.

I november viste Kim Jong-un frem datteren sin for første gang. Bildet ble tatt i forbindelse med en rakettoppskyting utenfor hovedstaden Pyongyang.

Stadig flere sørkoreanere mener det samme. Hele 70 prosent av landets innbyggere mener nå at landet bør utvikle et atomvåpenprogram. Men det er lite trolig at USA, som fortsatt har 28.500 soldater i landet, vil gå med på noe sånt. Hvis Sør-Korea blir en atommakt, vil trolig andre land i regionen ønske det samme.

10 millioner underernærte

Spørsmålet er også om Kim Jong-un noen gang kommer til å gjøre alvor av truslene sine. Han kan regne med at et angrep med atomvåpen vil føre til et motangrep så kraftig at regimet hans kollapser.

Dessuten har han enorme problemer på hjemmebane, ifølge Verdens matvareprogram (WFP). Hele 40 prosent av landets befolkning lider nå av underernæring, melder organisasjonen.

Årsaken er at jordbruket i det isolerte landet ikke klarer å lage nok mat til befolkningen. Dermed ender over 10 millioner mennesker opp uten å ha nok mat å spise, ifølge WFP.

På bildene fra hærens 75-årsfeiring i hovedstaden Pyongyang var det heller ikke noen matfat å se på de hvite dukene i den overdådige bankettsalen der Kim feiret sine grønnkledde generaler.

Ungjente utpekt som arvtager

Men det var heller ikke serveringen som sto i fokus på festen. I stedet var det den unge jenta ved siden av Kim som skapte oppstuss. Jenta antas nemlig å være Kim Ju-ae og diktatorens datter. Hun er trolig ni år gammel, ifølge sørkoreanske medier.

Første gang verden fikk høre om henne, var da den tidligere basketstjernen Dennis Rodman besøkte Kim i Nord-Korea i 2013 og senere fortalte at han hadde møtt diktatorens nyfødte datter.

På bildene fra festen denne uken sitter hun i begivenhetenes sentrum, mellom sine foreldre. Signalet er tydelig, ifølge eksperter.

Diktator Kim Jong-un, kona Ri Sol-Ju og det som antas å være datteren Kim Ju-ae deltok tirsdag på en bankett til ære for Nord-Koreas forsvarsstyrker.

– Det er ikke lenger noen tvil om at hun er utpekt til å være Kim Jong-uns etterfølger, sier Cheong Seong-chang til CNN.

Han er seniorforsker ved det sørkoreanske Sejong-instituttet. Cheong påpeker at dette er fjerde gang den unge jenta blir «vist frem» i statlig propaganda, og at dette tyder på at hun er tiltenkt en rolle som Kim-dynastiets arvtager.

I så fall blir hun den fjerde i rekken etter at Kim-familien kom til makten i 1948. Dagens leder har styrt landet siden 2011. Han har ikke vist noen tegn til å gi seg med det første, påpeker Cheong Seong-chang.