Slik blir Arne Treholt omtalt i Russland

«Den sovjetiske spionen Arne Treholt er død.» Slik omtales Treholt i flere russiske medier. Hvorfor det?

Arne Treholts død er omtalt i en lang rekke russiske medier. Flere medier i Russland omtaler han som sovjetisk spion.

14.02.2023 17:50 Oppdatert 14.02.2023 18:11

Arne Treholt døde søndag 80 år gammel i Moskva. Her bodde og jobbet han i de siste syv–åtte årene av sitt liv. Politikeren og diplomaten ble dømt for spionasje i 1985. Til fordel for Sovjetunionen og Irak. Siden brukte han resten av sitt liv på å erklære sin uskyld.

En rekke russiske nyhetsbyråer har det siste dagene omtalt at Arne Treholt er død. Måten det skjer på i flere russiske medier, vil overraske mange.

