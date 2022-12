En av verdens mest ettersøkte er pågrepet i Spania

Spansk politi har pågrepet en 40 år gammel mann fra New Zealand som har vært å finne på FBIs liste over verdens ti mest ettersøkte.

23. des. 2022 20:16 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen skal ha begått en rekke lovbrudd knyttet til menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige, blant annet i forbindelse med produksjon av overgrepsmateriale. Nettstedet hans skal ha omsatt for nærmere 170 millioner kroner.

Mannen ble pågrepet på et hotell i Madrid der han oppholdt seg under falskt navn.

Spansk politi delte en video av pågripelsen:

Spansk politi har bare identifisert den pågrepne med initialene MJP, men en politikilde bekrefter at det dreier seg om Michael James Pratt.

Pratt har i lengre tid vært å finne på amerikanske FBIs liste over verdens ti mest ettersøkte, og det har vært utlovet en dusør på 100.000 dollar – ca. 1 million kroner – for opplysninger som kunne føre til pågripelse.

Fredag sto det «pågrepet» over bildet av Pratt på FBIs nettsted.

Pratt er tidligere pågrepet i USA og dømt til livsvarig fengsel for overgrep mot barn og produksjon og distribusjon av overgrepsmateriale. Han lyktes imidlertid med å flykte og har vært ettersøkt internasjonalt siden november 2019.

Ifølge amerikansk påtalemyndighet eide og drev Pratt et selskap som ved hjelp av falske annonser og løfter om modelljobbing skal ha lokket til seg unge jenter fra USA og Canada, for deretter å utnytte dem i produksjon av pornografi og overgrepsmateriale.

I tiden mellom 2012 og 2019 skal han og andre ha lurt flere enn 20 kvinner, men også noen mindreårige. Først ble de fortalt at de skulle være modeller med klær på, skriver nettavisen Stuff på New Zealand.

Da de skjønte at det dreide seg om sexvideoer, skal de ha blitt lurt til å tro at de ikke ville bli publisert offentlig, men var ment for en privat samler.

Ifølge rettspapirer ble noen tvunget til å bli på filmsettet til filmene var tatt opp. Andre ble tvunget til handlinger de hadde nektet å utføre. De fikk også ofte dårligere betaling enn de først ble lokket med.