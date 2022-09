Hun er dronning og bestemor. Nå har hun gjort noe som har skapt full splid i kongehuset.

Prins Joachim (i midten) og kona prinsesse Marie. Han har barna Nikolaj og Felix med sin første kone, grevinne Alexandra, og barna Henrik og Athena med sin nåværende. Fra nyttår mister barna sine prinsetitler og må nøye seg med å bli omtalt som eksellenser.

29. sep. 2022

Midt under en av de største sikkerhetspolitiske krisene ved dansk farvann, når en helt annen sak overskriftene i Danmark. Krangel om titler har skapt full storm i det danske kongehuset.

Onsdag kunngjorde slottet at fire av dronning Margrethes barnebarn vil miste sine prinsetitler fra 1. januar 2023. Dette er de fire barna til prins Joachim, lillebroren til kronprins Frederik.

De fire vil beholde plassen i arverekkefølgen. Og de får benytte sine titler som henholdsvis grever og grevinne av Monpezat. Men snart blir det altså slutt på at de kan titulere seg prins Nikolaj (23), prins Felix (20), prins Henrik (13) og prinsesse Athena (10).

Det har gjort at både prins Joachim og hans ekskone, grevinne Alexandra, har gått til et uvanlig skritt.

– Veldig lei seg

– Vi er alle sammen veldig lei for dette. Det er aldri gøy å se sine barn bli behandlet slik. De står i en situasjon de ikke selv forstår, sier en tydelig opprørt prins Joachim i et videointervju med tabloidavisen Ekstra Bladet.

– Det kommer som lyn fra klar himmel. Barna føler seg utstøtt. De kan ikke forstå hvorfor deres identitet blir tatt fra dem, sa Alexandra til avisen B.T.

Torsdag kveld sa også den eldste av sønnene, prins Nikolai (23), hva han mente.

– Jeg er veldig uforstående til hvorfor det skal skje på denne måten, sa han om farmorens beslutning. I intervjuet med Ekstra Bladet sier han det kommer som et sjokk.

Ifølge kongehuset hadde prins Joachim fått varsel om dette alt i mai. Dronningens beslutning var i tråd med lignende tilpasninger som andre kongehus har gjort, påpekte slottet.

I Norge har for eksempel ikke barna til prinsesse Märtha Louise prinsessetitler. I 2019 ble barna til prinsesse Madeleine og prins Carl Phillip av Sverige fratatt disse titlene.

– Hennes Majestet Dronningen ønsker med sin beslutning å skape rammene for at de fire barnebarna i langt høyere grad skal kunne forme sin egen tilværelse uten av å være begrenset av de særlige hensyn og forpliktelser som et formelt tilknytningsforhold til kongehuset som institusjon innebærer, heter det i uttalelsen fra slottet.

– Fikk fem dagers varsel

Men slik ser altså ikke dronningens yngste sønn på saken. Det oppsiktsvekkende er at han også uttaler seg om det.

Prins Joachim sier at han tidligere hadde fått forelagt en plan som gikk ut på at det først skulle skje når barna ble 25 år. Han viser til at yngstedatteren bare er 10 år i dag.

Ifølge prinsen fikk han bare fem dagers varsel om hva som skulle skje.

Kongehusekspert Thomas Larsen sier til Danmarks Radio at det er svært spesielt å være vitne til det som nå skjer:

– Det står nå tindrende klart for alle at det er stor splid internt i kongefamilien. Det er også tydelig at prins Joachim og hans del av familien føler seg tilsidesatt og er meget ulykkelige over beslutningen dronning Margrethe har truffet, sier Larsen.

Kongehuskommentator Peter Thygesen sier i Politiken at «dette vitner om en familie i dyp krise». Han mener det er helt uhørt at prinsen tar avstand fra dronningen på denne måten.

Historiker Sebastian Olden-Jørgensen ved Københavns universitet mener at endringen er en «naturlig regulering». Overfor Berlingske peker han på at det er blitt ganske mange prinser og prinsesser. Begge dronning Margrethes sønner har fire barn. Men han erkjenner at det neppe er noen gledelig beslutning for dem det gjelder, fordi de ikke har bedt om det.