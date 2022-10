Avtale mellom Israel og Libanon gir nytt håp

Formelt er Israel og Libanon i krig med hverandre, men en ny avtale kan gi Israel økt trygghet, begge land økte inntekter og Europa mer energi.

Den 4. september protesterte libanesere mot planene om en avtale med Israel.

I sjøen utenfor grensen mellom Israel og Libanon er det flere lovende gassfelt. Men på grunn av konflikten mellom de to landene har det vært umulig å tjene penger på dem.

Med amerikansk hjelp har de to landene øst i Middelhavet nå kommet frem til en avtale som kan gjøre det mulig for begge landene å utnytte gassen.

Forutsetningen er at Israels statsminister og Libanons president greier å overbevise landsmennene sine om at det er en god avtale.

Omstridt i Israel

Israels statsminister Yair Lapid sa at det er snakk om et historisk gjennombrudd. Han hevder at avtalen vil «styrke Israels sikkerhet, bidra med milliarder til Israels økonomi og sikre stabilitet langs grensen i nord.»

Men tidligere statsminister Benjamin Netanyahu var raskt ute og fordømte avtalen. Han hevder at den belønner ekstremistene i den sjiamuslimske gruppen Hizbollah. Netanyahu mener at det bare vil føre til mer vold.

Hizbollah støttes fra Iran og har stått bak mange angrep over grensen mot Israel.

Lapids regjering er svak, etter at han mistet støtten i parlamentet. Derfor kan det bli vanskelig å få avtalen godkjent.

Avtale via USA

Forhandlingene er blitt ledet av den amerikanske diplomaten Amos Hochstein. Han har lang erfaring fra regionen. Under president Barack Obama forsøkte han også å forhandle frem en avtale om det 860 kvadratkilometer store området utenfor kysten av de to landene.

Den gangen kom han ingen vei.

Også Donald Trump forsøkte å bringe de to landene til enighet, uten hell.

Formelt er Libanon og Israel fortsatt i krig. Derfor vil de ikke inngå en avtale med hverandre. I stedet har de nå inngått hver sine avtaler med USA som motpart.

Biden tar æren

Derfor var det en fornøyd amerikansk president som kommenterte avtalen tirsdag kveld norsk tid.

«Nå er det avgjørende at alle parter følger opp forpliktelsene sine og jobber for å gjennomføre avtalen», sier han i en uttalelse arrow-outward-link .

Han takket også Frankrikes president Emmanuel Macron for å ha bidratt i prosessen.

Muren mellom Israel og Libanon skal sikre byene nord i Israel.

Åpner for gass

Langs Israels grense i nord går en høy mur, den skal først og fremst sikre det nordlige Israel mot angrep fra Hizbollah.

Til havs er det ikke mulig med lignende sikkerhetstiltak. De to landene har også vært uenige om akkurat hvor grensen går.

For begge land har det vært mer enn et spørsmål om sikkerhet. Under havbunnen ligger store gassreserver.

Hizbollah har truet med sabotasje dersom Israel begynte å utvinne gassen før det forelå en avtale. Tirsdag meldte avisen The Times of Israel arrow-outward-link at den iranskstøttede gruppen stiller seg bak avtalen.

Bra for Libanon

For Libanon gjør avtalen det mulig å begynne leting etter gass. The New York Times skriver at det kan være til stor hjelp for landet, som er i nesten kontinuerlig økonomisk og politisk krise.

Midtøsten-eksperten Ariel Ezrahi sier til The New York Times arrow-outward-link at det ikke er snakk om noen fredsavtale. Allikevel sier han at den kan få stor betydning for hele regionen.

– Den gir fred og ro i det østlige Middelhavet. Det er også gode nyheter for Europa, som forsøker å spre energiforsyningen sin, sier han.