Svensk kystvakt melder om en fjerde lekkasje i Østersjøen

Nå undersøker seismolog om det kan være snakk om en ny detonasjon i området.

Mandag ble det oppdaget en stor gasslekkasje fra Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

18 minutter siden

Sveriges kystvakt har oppdaget en fjerde lekkasje på Nord Stream-ledningene i Østersjøen. Det skriver Svenska Dagbladet. Tidligere har det vært snakk om tre lekkasjer på gassledningene.

Det skal være snakk om to lekkasjer i Sveriges økonomiske sone, like utenfor Simrishamn. Og to i Danmarks sone, utenfor Bornholm.

Den svenske kystvakten har ikke sendt ut noe nytt sikkerhetsvarsel som følge av den fjerde lekkasjen.

– Det er ikke nødvendig da den ligger mellom de to lekkasjene som allerede dekkes av eksisterende varsling i samme området, sier Maria Boman ved Sjø- og redningssentralen til Aftonbladet.

Hun kan ikke oppgi eksakte koordinater for den fjerde lekkasjen, men bekrefter at det var kystvakten som oppdaget den da de var ute med båt og fly i området.

Mistenker tredje detonasjon

Aftonbladet har snakket med seismolog Bjørn Lund ved Uppsala universitet.

Han undersøker nå om en tredje detonasjon kan ha funnet sted tilknyttet de to som allerede er bekreftet, og at denne kan ha forårsaket den fjerde lekkasjen.

Tirsdag opplyste Lund at det var registrert to detonasjoner i umiddelbar nærheten til lekkasjene.

Den første ble registrert klokken 02.03 natt til mandag, nær lekkasjen ved Nord Stream 2, sørøst for Bornholm. Den ble målt til 1,8 på Richters skala.

Den andre fant sted ved de to lekkasjene på Nord Stream 1 ved Simrishamn. Den ble registrert av seismologene klokken 19.04 mandag og hadde en styrke på 2,3 på Richters skala – fem ganger så kraftig som den første.

Lund sier til avisen at han mistenker altså at det kan ha skjedd en tredje detonasjon i forbindelse med den kraftigste eksplosjonen, ca. 10 sekunder etter og noen kilometer unna.

Sveriges regjering har så langt ikke kommentert saken i svenske medier.