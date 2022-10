Russisk raketter smadret boligblokk i Zaporizjzja – 12 personer drept

Gjennom natten har Russland gjennomført flere rakettangrep mot byen Zaporizjzja i sør-Ukraina. 12 personer er foreløpig bekreftet drept, ifølge ukrainske myndigheter.

Redningsmannskaper jobbet med å hente folk ut av ruinene etter russiske rakettangrep mot en boligblokk i Zaporizjzja natt til søndag.

27 minutter siden

Klokken 22 lørdag kveld slo de første rakettene ned i sentrum av industribyen Zaporizjzja sør i landet. Klokken 02.20 kunne det igjen høres en serie eksplosjoner i byen. Tre raketter landet i sentrum av byen.

Klokken 6 opplyste lokale myndigheter at de russiske rakettene hadde slått ned i et boligområde i byen og ødelagt bygninger og veier.

Rundt 50 personer skadet

To timer senere sier ukrainske myndigheter på Telegram arrow-outward-link at 12 personer er bekreftet drept i angrepene. Mange av ofrene bodde i en fem etasjer høy boligbygning på en av hovedgatene i byen.

Rundt 50 personer skal være skadet. Blant dem skal det være seks barn. Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Fiendens rakettangrep har ødelagt en høyblokk. Det er mange ofre. Redningstjeneste, leger og alle nødetater er på stedet der tragedien skjedde. Det skriver guvernøren i Zaporizjzja fylke, Oleksandr Starukh, på Telegram arrow-outward-link .

– Det skal fortsatt være flere mennesker fanget i ruinene.

De russiske rakettangrepene førte til store skader på en boligblokk i Zaporizjzja natt til søndag.

Ligger ved atomkraftverk

Zaporizjzjas byårdsseksretær Anatoliy Kurtjev sier at de russiske rakettene rammet høyhus og leilighetsbygg. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Byen Zaporizjzja er under ukrainsk kontroll og ligger i fylket med samme navn.

125 kilometer utenfor byen ligger atomkraftverket Zaporizjzja, Europas største. Det er okkuperes av russiske styrker. Lørdag mistet atomkraftverket all forbindelse til ekstern kraft og gikk over til dieselaggregater. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA er svært bekymret for situasjonen ved atomkraftverket. De har anbefalt at det opprettes en sikkerhetssone rundt anlegget.

Forvridde bilvrak lå igjen etter de russiske rakettangrepene. Andre bilder viser lik av sivilpersoner som er hentet ut av ruinene og lagt på plenen foran boligblokken.

– Zaporizjzja er utsatt for store rakettangrep hver dag. Dette er forbrytelser begått med forsett, sier president Volodymyr Zelenskyj.

I forrige uke ble minst 30 mennesker drept da en kolonne med sivile biler på vei gjennom fylket ble rammet av et angrep som ukrainske myndigheter mener Russland sto bak.

Angrepet mot Zaporizjzja skjer etter at Russlands bro til Krymhalvøya lørdag morgen ble sprengt. De siste ukene har ukrainerne også gjennomført en vellykket motoffensiv i det sørøstlige Ukraina.