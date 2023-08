Russiske angrep mot sivile mål i Zaporizjzja - minst fire drept

Fire personer er drept og 20 er såret etter to russiske angrep på byen Zaporizjzja. Samtidig påstår russiske myndigheter at ukrainske droner angriper Moskva.

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 12:52

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

Svitlana (19) og Hrystyna (21) spiller og synger på gaten utenfor et kjøpesenter like ved den ukrainske byen Zaporizjzja.

Pappkrus er satt frem på bakken foran de to gateartistene. Inntekten fra opptredenen deres går rett til den ukrainske hæren og deres kamp mot russiske styrker.

Men få timer etter at denne videoen er tatt, blir begge to drept av et russisk missil.

Flere ukrainske medier har rapportert om at Russland gjennomførte to angrep to sivile mål i Zaporizjzja onsdag og torsdag.

Fire skal være drept og 20 skal være såret. En tre år gammel jente skal være blant de drepte.

Angrep hotell brukt av FN

Zaporizjzja-fylkets guvernør Jurij Malasjko skriver på Telegram at det kun er sivil infrastruktur som er truffet av angrepene.

Et hotell fikk store skader i de russiske angrepet mot Zaporizjzja. Vis mer

En av rakettene traff et hotell i byen. FN-personell brukte dette hotellet under oppdrag i byen, opplyser Denise Brown, som er FNs humanitære koordinator for Ukraina.

Videoen under skal angivelig vise et av angrepene:

Også angrep i Kyiv og Kherson

Et nytt missilangrep skal ha blitt gjennomført fredag morgen. Denne gangen mot landets hovedstad Kyiv.

Ingen skal ha blitt drept i det nye angrepet. Rester av missilet skal ha blitt funnet i nærheten av et sykehus for barn.

Kyivs ordfører Vitali Klitschko skal ha rapportert om flere eksplosjoner i hovedstaden.

– I tillegg til vraket av raketten som falt ned på territoriet til et av barnesykehusene i hovedstaden, ble det funnet ytterligere to kræsjsteder i Obolonsky-distriktet i Kyiv, rapporterte Klitschko via Telegram.

Også Kherson er angrepet det siste døgnet.

Ifølge lokale myndigheter i Kherson bombarderte russiske styrker regionen 60 ganger på ett døgn. En 53 år gammel mann ble drept da huset hans ble truffet av en artillerigranat. I byen Beryslav ble to politifolk såret i et droneangrep.

En 66 år gammel kvinne ble drept i et av angrepene mot Zaporizjzja. Hun ble liggende tildekket på bakken – med nylakkerte negler. Vis mer

Droneangrep i Moskva

Samtidig skal en drone ha blitt skutt ned over Moskva fredag.

Det hevder byens ordfører. Samme dag ble en av hovedstadens flyplasser stengt på grunn av antatt droneangrep.

– Vrakrester fra dronen falt ned i det nordvestlige området av byen, og ingen mistet livet eller ble skadet, skrive Moskva-ordfører Sergej Sobjanin på Telegram.

Tidligere samme dag ble flyvninger til og fra Vnukovo flyplass i den russiske hovedstaden i en periode stengt fredag på grunn av et antatt droneangrep.

– På grunn av sikkerhetshensyn ble noen av flyene omdirigert til andre flyplasser i Moskva, heter det i en uttalelse fra flyplassen.

Vnukovo er en av tre store flyplasser i Moskva.

I løpet av de siste ukene har det vært en rekke droneangrep i områder rundt hovedstaden, og Russland hevder at Ukraina står bak disse.

Natt til fredag skal også 11 droner på vei mot byen Sevastopol på den russiskokkuperte Krymhalvøya ha blitt skutt ned. Det russiske militærdepartementet mener Ukraina står bak.

Biden ber om bistand – Polen mobiliserer

Torsdag ba USAs president Joe Biden den amerikanske Kongressen om 24 milliarder dollar – tilsvarende omtrent 249 milliarder norske kroner – øremerket til Ukraina og andre internasjonale behov knyttet til krigen.

USAs president Joe Biden ber om 24 milliarder til Ukraina. Bildet er tatt fra Bidens tale torsdag i Salt Lake City. Vis mer

Ønsket fra Biden vekker reaksjoner, særlig hos republikanerne.

Siden 22. februar 2022, da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina, har USA til sammen gitt 43 milliarder dollar – tilsvarende 445 milliarder kroner – i støtte til Ukraina.

Men USA var ikke det eneste landet som tok grep torsdag. Samme dag annonserte også den polske forsvarsministeren, Mariusz Błaszczak, at 10.000 soldater flyttes til landets grense til Belarus for å «skremme vekk aggressorene så de ikke tør å angripe oss».

Tidligere har det blitt rapportert om at soldater fra den russiske Wagner-gruppen er plassert vest i Belarus, som er tett alliert med Russland.

Styrkene vil bli plassert i provinsene Lublin og Podlaskie i løpet av de neste to ukene.