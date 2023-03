Masseskytingen i Tyskland: Dette vet vi om gjerningsmannen som angrep Jehovas vitner

Kort tid etter at han fikk våpenlisens, fikk politiet et anonymt tips om mannens helse. Torsdag gikk han til angrep mot Jehovas vitner i Hamburg.

Tysk spesialpoliti saumfarer bygningen der flere personer ble drept torsdag kveld.

10.03.2023 20:18

Rundt 50 personer var torsdag kveld samlet i Hamburg i Tyskland, i et lokale som er tilknyttet trossamfunnet Jehovas vitner. Da gikk en 35 år gammel mann til angrep.

Med et halvautomatisk pistol han lovlig hadde skaffet seg i desember i fjor, tok han seg inn i kirken. Så begynte han å skyte på folk. Etter at han hadde tømt ni fulle magasiner med ammunisjon, trolig over 100 skudd, hadde han tatt syv liv.

Ifølge påtalemyndigheten i Hamburg var det fire menn, to kvinner og en ufødt jente blant ofrene. Moren til barnet, som var i uke 28, overlevde angrepet, ifølge politiet i Hamburg.

Da politiet kom til stedet etter kort tid, tok mannen seg opp til en annen etasje i bygningen. Der tok ham, ifølge politiet, sitt eget liv.

Ifølge tyske myndigheter gjorde politiets kjappe respons at ikke flere liv gikk tapt. Da politiet kort tid senere ransaket leiligheten til gjerningsmannen, skal de ha funnet 15 fulle magasiner med ammunisjon.

35-åringen var tidligere medlem av Jehovas vitner, men forlot dem for halvannet år siden. Han skal selv ha vokst opp i en religiøs familie i Sør-Tyskland.

Politiet i Hamburg under politiaksjonen torsdag kveld utenfor lokalet til Jehovas vitner i en bydel litt utenfor sentrum av byen.

På en pressekonferanse fredag opplyste påtalemyndigheten at mannen ikke skal ha hatt noe kriminelt rulleblad. Han skal på et tidspunkt ha tatt kontakt med politiet for å anmelde menigheten for svindel. Han skal også, ifølge myndighetene, tidligere ha uttrykt hat mot Jehovas vitner.

Politiet fikk så sent som i januar i år et anonymt tips om mannens oppførsel, men sier de ikke har hatt grunnlag nok for å foreta seg noe mot ham.

Tipseren den gang skal ha ment at 35-åringen hadde psykiske problemer uten å ha fått noen medisinsk diagnose. Og at han heller ikke skal ha ønsket helsehjelp, sier Ralf Meyer, politisjef i Hamburg, på en pressekonferanse fredag.

Ifølge Meyer førte tipset til at to politifolk kom uannonsert til hjemmet hans 7. februar i år. Der skal mannen ha vært behjelpelig og ikke ha vist noen tegn til helseproblemer, sa politiet på fredagens pressekonferanse.

Ralf Martin Meyer, politisjef i Hamburg.

Politiet som var hjemme hos ham sjekket våpenlisensen hans og forsikret seg om at våpenet var lagret på rett måte. Det var det. Det eneste de fant, som ga en muntlig advarsel, var et prosjektil som lå på toppen av våpenskapet hans.

Han skal ha beklaget og lagt det tilbake i våpenskapet. Etter det skal politiet ha dratt fra stedet.

– Det var ingen ting ved situasjonen som ga noen indikasjoner på at han skal ha hatt noen psykiske problemer, sier Meyer, politisjefen i Hamburg.

Våpenet han skal ha hatt lovlig lisens på er halvautomatisk og av typen Heckler & Koch P30.

Ifølge den tyske avisen Bild skal 35-åringen ha gitt ut en bok med den engelske tittelen «The Truth about God, Jesus Christ and Satan», som kan oversettes til «Sannheten om Gud, Jesus Kristus og Satan». Bare fire timer før han gikk til angrep skal han ha skrytt av boken på sin egen nettside, ifølge den tyske avisen Bild.

Politiet i Hamburg sa på en pressekonferanse fredag at mannen skal ha hatt et sinne mot folk som er religiøse, og spesielt mot de som er i Jehovas vitner. Der han altså selv lenge var medlem.

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser var fredag på åstedet for masseskytingen utenfor Hamburg.

Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn og ble etablert i USA på slutten av 1800-tallet. De har sin egen tolkning av bibelen. De har over 8 millioner medlemmer verden rundt.

Tysklands kansler Olaf Scholz sier han er ikke har ord for det som har skjedd i menigheten til Jehovas vitner i Hamburg.

Han sier hans tanker er med ofrene og pårørende. Han takket politiet og nødetatene for jobben de gjorde på åstedet.