Hva skjer når kriminelle går løs på fiendens familie? Det kan slå to veier.

Tross enorm politiinnsats rammer den svenske gjengkriminaliteten en ny gruppe ofre.

Natt til torsdag våknet beboerne i dette rekkehuset i Hässelby i Stockholm til lyden og ristingen av en eksplosjon. – Det var som en krigssone, sier en av naboene.

19.03.2023 13:06

Natt til torsdag skjedde det igjen. Folk som bor i rekkehus i Hässelby i Stockholm, ble vekket av et voldsomt brak. Det ristet.

– Jeg tenkte at hele huset kunne rase sammen. Det så ut som en krigssone, forteller en av beboerne, Anette, til Svenska Dagbladet.

Vinduene ble blåst ut og fasaden ødelagt. En mann ble lettere skadet. Både voksne og barn ble evakuert midt på natten. Naboene beskriver nabolaget som et vanligvis rolig sted.

At eksplosjonen skjedde her, blir knyttet til en ny utvikling i den svenske voldsbølgen.

En kraftig eksplosjon skjedde i et rekkehus i Hässelby i Stockholm natt til torsdag.

Går på fiendens nære

Politiet vil foreløpig ikke si hva som kan ligge bak. Men ifølge flere svenske medier bor familien til en kjent rapper på adressen. Rapperen har tidligere hatt koblinger til kriminelle nettverk. Han viste nylig støtte til den kriminelle lederen med kallenavnet «Den kurdiske reven», ifølge SVT.

«Den kurdiske reven» blir tilskrevet en sentral rolle i voldsbølgen som har herjet Stockholm siden jul. Det ses som en maktkamp om narkotikamarkedet i svenske byer. Både «Reven» og den antatte rivalen, «Grekeren», befinner seg i utlandet.

De siste ukene har det vært flere eksempler på eksplosjoner og voldshandlinger rettet mot slektninger av gjengkriminelle på begge sider av konflikten.

En mann i 50-årene ble skutt og drept i familiens hjem bare timer etter hans 25-årige sønn var etterlyst. Sønnen var mistenkt i forbindelse med skyting mot en villa i Uppsala i januar. Der bodde familie av «Den kurdiske reven».

En kvinne på 18 og en på 50 omkom i det politiet etterforsker som mordbrann 4. mars. En person som bodde på adressen, skal ha koblinger til en gjengkriminell.

Politiet frykter at en ny grense er krysset når de kriminelle gyver løs på fiendens slektninger.

Flere vil ha beskyttelse

Svenska Dagbladet skriver at politiet har fått mer pågang fra personer som ønsker beskyttelse. Noen velger å ikke bo på adressen hvor de er folkeregisteret. De med penger, flytter seg og familien til utlandet, ifølge kilder som avisen har snakket med.

Men ikke alle kan det. Politifolk har uttalt at de frykter konfliktene kan eskalere ytterligere.

Kriminologen Jerzy Sarnecki beskriver det som skjer som mafiametoder man har sett i andre land. Men mener likevel det er en brutalisering.

– Det har nådd et nivå vi ikke har sett tidligere. Men det er ikke helt uventet med tanke på hvordan utviklingen ser ut. Voldsspiralen har akselerert i Stockholm, sier han til Dagens Nyheter.

Men professoren mener ikke det er sikkert at det vil eskalere enda mer. Han sier at kriminelle kan akseptere at deres eget liv er i fare. Men at også slektninger løper en stor risiko, er det en annen sak.

– Når man eskalerer til dette nivået, som går bortenfor selv det man som gangster kan akseptere, kan det være på vei til å ebbe ut. Denne typen kriminalitet fører til slutt til det umuliges grense. Det går ikke an å leve i det, sier han til Dagens Nyheter.

Den kjente kriminologen peker på signaler om at kriminelle er redde og kontakter politiet for hjelp. Sarnecki håper det kan bidra til å bryte voldsspiralen. Men han understreker at det er stor usikkerhet om det vil skje, både på kort og lang sikt.

Enorme beslag

Både eksplosjonene og skytingen skjer samtidig som politiet har satt inn ekstra store ressurser i Stockholm. For øyeblikket er 71 personer varetektsfengslet for grove voldsforbrytelser i byen. Politiet har beslaglagt 55 pistoler, 19 automatvåpen, 39 sprengladninger, ni håndgranater og nesten 18 kilo dynamitt.

Politilederen Niclas Andersson sier til Svenska Dagbladet at de har klart å forhindre mange voldshendelser. Situasjonen kunne altså vært verre hvis ikke politiet hadde satt inn ekstra krefter nå. Men han ser ingen tegn til at voldsspiralen brytes.

– Alle disse grove voldsforbrytelsene genererer nye konflikter, nytt hevnbehov og nye ugjerninger. Man går også i større utstrekning på pårørende og bekjente. Vi ser at det hele tiden brytes tabu og grenser som tidligere var selvsagte, sier Andersson til avisen.