38 masseskytinger i USA så langt i år. I går smalt det igjen.

Syv personer er drept i det som er den andre masseskytingen i California på bare 48 timer.

Politiansatte snakker med vitner ved gården der flere personer ble skutt mandag.

24.01.2023 06:50 Oppdatert 24.01.2023 07:24

Syv personer er drept på en gård og en landbruksforhandler nær San Francisco, melder amerikanske medier. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet.

Bare tre uker inn i det nye året har det vært 38 masseskytinger i USA. Det tilsvarer 1,6 hendelser pr. dag. En masseskyting defineres som en skyteepisode der minst fire personer blir skadet, utenom skytteren selv.

Fire personer ble skutt og drept på Mountain Mushroom Farm i Half Moon Bay mandag ettermiddag. Ytterligere en person ble sendt til sykehus med kritiske skader.

«Misfornøyd ansatt»

I den andre skyteepisoden, på Rice Trucking-Soil Farm, en landbruksforhandler i nærheten, ble tre personer skutt og drept, melder ABC7 og NBC.

Senere ble en mistenkt gjerningsmann, en 67 år gammel asiat, pågrepet uten dramatikk i et kjøretøy på en parkeringsplass i Half Moon Bay. Et skytevåpen ble funnet i bilen hans.

Lokalpolitiker Debbie Ruddock sier at alle ofrene var kinesiske gårdsarbeidere.

Lokale myndigheter i San Mateo fylke opplyser at den mistenkte var ansatt på en av de to arbeidsplassene, og at 67-åringen var «en misfornøyd ansatt».

Her pågripes den 67 år gamle mistenkte gjerningsmannen. Ifølge politiet skjedde det uten dramatikk.

Skutt mens de danset inn det nye året

Skytingen kommer bare 48 timer etter at en mann lørdag kveld drepte 11 og skadet flere personer da han skjøt rundt seg i et danselokale i Montery Park i samme stat.

Mange mennesker var samlet i lokalet for å feire kinesisk nyttår. Fem kvinner og fem menn ble drept.

Rundt 20 minutter senere gikk en mann inn i et annet festlokale i nabobyen Alhambra. Der oppsto det tumulter der han ble fratatt våpenet, men han klarte å flykte fra stedet.

Mandag bekreftet politiet at en 72 år gammel asiatisk mann som var mistenkt for skytingen, ble funnet død i en hvit varebil.

Politiet hadde sporet den etterlyste varebilen. Da mannskapene nærmet seg, hørte de et skudd inne i kjøretøyet.

Ifølge Reuters var 72-åringen jevnlig innom dansestudioet. Der møtte han ekskona si og ga uformelle dansetimer. Han skal ha vært en god danser, forteller en som kjente ham. Men han var sint og mistenksom overfor folkene på dansestudioet, som han mente snakket stygt om ham.

Den mistenkte gjerningsmannen, 72 år gamle Huu Can Tran, ble funnet død i en varebil mandag. Politiet undersøker nå om han jaktet på spesifikke personer i dansemiljøet han tilhørte.

Ny skoleskyting

Tidligere mandag ble to tenåringer skutt ved en skole i Des Moines i delstaten Iowa. De ble sendt til sykehus med kritiske skader og ble etterpå erklært døde. En tredje person, en voksen ansatt ved institusjonen, ble også skutt og var mandag ettermiddag innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Tre personer er pågrepet etter denne skyteepisoden, opplyser politiet.

– Hendelsen var definitivt målrettet. Dette var ikke tilfeldig, sier politibetjent Paul Parizek.

Skytingen skjedde på en skole som hjelper utsatt ungdom.

Vanligste dødsårsak blant unge

Masseskytinger er daglig kost i USA. I fjor ble det registrert 647 slike episoder. Det tilsvarer 54 masseskytinger, hver måned.

Å bli skutt er nå blitt den vanligste dødsårsaken i USA for personer under 24 år, viser en studie fra i fjor.

– Alle i dette rommet skjønner at denne volden må stoppe, sa visepresident Kamala Harris under et møte i Tennesse søndag.

Spørsmålet er hvordan det skal gjøres. Kongressen er splittet, og partiene har vidt forskjellig syn på hva som er løsningen på problemet. Og retten til å bære våpen er sentral for store grupper i USA.

President Joe Biden ble briefet om hendelsene mandag kveld.

Tidligere på dagen ba han kongressen om å stemme gjennom forslag om å forby angrepsvåpen og høykapasitetsmagasiner og heve aldersgrensen for våpenkjøp til 21 år.

Presidenten ba kongressen om å handle raskt.