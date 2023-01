Memphis i helspenn etter at politiet slo i hjel svart mann

Stemningen i den amerikanske byen Memphis er svært spent etter at fem svarte politifolk mishandlet en svart mann så grovt at han døde tre dager senere.

Stillbilde fra videoopptaket som myndighetene i Memphis offentliggjorde natt til lørdag norsk tid. Bildet viser Tyre Nichols etter at han var blitt banket opp og plassert inntil en politibil.

28.01.2023 07:21

President Joe Biden snakket fredag med offerets mor og stefar for å uttrykke sin og førstedame Jill Bidens medfølelse, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

De fem politibetjentene, som i likhet med offeret er svarte, fikk sparken i forrige uke. Torsdag ble de siktet for drap og flere andre lovbrudd i forbindelse med at de banket opp 29 år gamle Tyre Nichols i et lyskryss etter en trafikkforseelse.

Klokken 1 natt til lørdag norsk tid offentliggjorde myndighetene videoopptak fra politibetjentenes kroppskameraer, som viser den tre minutter lange mishandlingen. Offerets mor, RowVaughn Wells, har selv sett videoene og advarte i forkant av offentliggjøringen om at de er grusomme.

Memphis' politisjef Cerelyn Davis sier det var grov maktbruk, og at man så langt ikke har dokumentasjon som kan vise hvorfor de fem betjentene stanset Tyre Nichols.

Demonstrasjoner

Før offentliggjøringen ba hun alle som vil demonstrere, om å gjøre det på fredelig vis.

– Jeg vil ikke at vi brenner ned byen, ødelegger gatene. For det er ikke det min sønn sto for. Hvis dere vil støtte meg og Tyre, må dere protestere fredelig, sa hun.

Etter publiseringen av videoopptaket samlet demonstranter seg i en park nær Det hvite hus i Washington DC, samt i Memphis og andre byer i landet.

– Si navnet hans! Tyre Nichols! ropte demonstrantene i Memphis.

Flere titall demonstranter blokkerte en tungt trafikkert bro på Interstate 55, en av de to hovedbroene som forbinder Arkansas og Tennessee over Mississippi-elven.

Det hvite hus' pressetalskvinne Karine Jean-Pierre sa fredag at de har vært i kontakt med ulike etater for å sikre at de er forberedt hvis det skulle bryte ut opptøyer.

President Joe Biden selv sa at han er «opprørt og full av smerte».

– Opptaket som er offentliggjort i kveld, kommer til å gjøre folk opprørt, og det med rette, sa Biden natt til lørdag norsk tid.

Han oppfordret demonstranter til å beholde roen.

– Alle som krever rettferdighet, bør la være å ty til vold eller ødeleggelse, sa presidenten.

RowVaughn Wells, Tyre Nichols' mor, gråt under en pressekonferanse fredag. Hun oppfordret folk til å demonstrere på fredelig vis.

Slått og sparket

Videoopptaket viser Tyre Nichols bli slått av politibetjentene mens de holder ham nede, og rammer ham gjentatte ganger med knyttnever, sko og batonger mens han roper etter moren sin og trygler «jeg ønsker bare å dra hjem».

Opptaket viser de voldeligste øyeblikkene der man kan se politibetjentene jage etter og hamre løs på Nichols. De etterlater ham på fortauet, støttet opp mot en politibil mens de foretar knyttnevehilsener med hverandre og feirer det de har gjort.

Tyre Nichols ble mishandlet til døde etter å ha blitt stanset av politiet mens han kjørte bil i Memphis.

Tre minutter

Nichols-familiens advokater sammenligner angrepet med Rodney King-saken fra Los Angeles i 1991.

Den 29 år gamle FedEx-ansatte mannen blir slått løs på i tre minutter. Underveis roper politiet skjellsord mot ham.

– Jeg kommer til å banke (banneord) ut av deg, sier en av betjentene på opptaket. Kroppskameraet viser betjenten heve batongen mens minst én annen betjent holder Nichols fast.

Etter at den første betjenten drar Nichols hardt ut av bilen, kan man høre Nichols si «jeg gjorde ikke noe», mens en gruppe politifolk prøver å få lagt ham i bakken.

– Legg deg ned!, roper en av dem, mens en annen roper at det må brukes elektrosjokkvåpen mot Nichols.

Snart svarer Nichols, etter å ha blitt lagt i bakken på fortauet, «ok, jeg ligger på bakken». Noen øyeblikk senere, mens politibetjentene fortsetter å rope, sier Nichols:

– Hør her, jeg ligger på bakken.

En betjent roper: «Legg hendene bak ryggen din før jeg knuser (bannord) din». Noen øyeblikk etterpå, roper en betjent: «Bannord), legg hendene dine på ryggen din før jeg knuser dem».

– Dere gjør virkelig mye akkurat nå, sier Nichols høylytt til politibetjentene.

– Jeg ønsker bare å dra hjem, sier han.

– Stopp, jeg gjør ikke noe som helst, roper han et øyeblikk etterpå.

Kameraet blir kortvarig utydelig, før man kan se Nichols løpe mens en politibetjent bruker elektrosjokkvåpen mot ham. Deretter begynner betjentene å løpe etter Nichols.

Etter å ha slått ham, gikk betjentene rundt omkring i flere minutter mens Nichols ble lagt mot en politibil, der han deretter sank sammen mot fortauet.

Han ble sendt til sykehus med kritiske skader og døde tre dager etter.

RowVaughn Wells (t.v.), moren til Tyre Nichols, og stefaren hans Rodney Wells, under en minneseremoni torsdag kveld.

– Overdreven maktbruk

– Denne unge mannen ble terrorisert, etter denne delstatens lovverk. Ikke av én, ikke av to, men av fem politibetjenter som vi nå vet handlet i fellesskap, sier advokat Antonio Romanucci, som representerer Nichols' familie.

– Betjentene handlet i fellesskap for å påføre skade, frykt, undertrykkelse av frihet, undertrykkelse av grunnlovsfestede rettigheter, noe som førte til drap, sier Romanucci.

Memphis-politiets sjef Cerelyn Davis beskriver betjentenes handlinger som «avskyelige, hensynsløse og umenneskelige». Hun sier at det ikke har latt seg gjøre å dokumentere anklagene om uforsvarlig kjøring som førte til at Nichols ble stanset.

Hun sier til nyhetsbyrået AP at det ikke finnes noe videoopptak som kan vise at Nichols kjørte uforsvarlig. Det man kan se er et opptak som viser at politibetjentene allerede var i hundre.

– Betjentene var aggressive, høylytte, de brukte bannord og skremte trolig herr Nichols fra starten av, sier hun.

– Vi vet at noe skjedde forut for at denne politibetjenten eller disse politibetjentene gikk ut av kjøretøyene sine. Med kjennskap til hvordan politifolk er, vet man at det skal noe til for å jage dem opp. Vi vet ikke hva som har skjedd, sier hun.

– Alt vi vet er at mengden med makt som ble brukt i denne situasjonen var overdrevet, sier Davis.