Wagner-avhopper intervjuet av CNN: Forteller om brutalitet og inkompetanse på fronten.

CNN har vært i Oslo og intervjuet den russiske soldaten Andrej Medvedev. Der forteller han om «tropper som ble omgjort til kanonføde».

Andrej Medvedev er blitt intervjuet av CNN. Der forteller den russiske avhopperen om det tøffe livet på fronten under krigføringen i Ukraina.

31.01.2023 06:13 Oppdatert 31.01.2023 07:07

Mange har ønsket å snakke med den russiske avhopperen Andrej Medvedev som kastet våpnene og rømte over den russiske grensen til Norge i midten av januar.

Nå har et team fra CNN vært i Oslo og intervjuet 26-åringen. Intervjuet ble publisert natt til tirsdag. Der kommer Medvedev med flere detaljer om den brutaliteten han har sett og opplevd som soldat for Wagner-gruppen.

Wagner-gruppen har en hær av leiesoldater som har kriget for Russland i Ukraina.

– Wagner-krigere ble ofte sendt i kamp med liten trening. Selskapets behandling av motvillige rekrutter var hensynsløs, sier Medvedev til CNN.

Han påstår i intervjuet at to personer som neket å krige, ble skutt og drept foran alle.

Medvedevs historier er vanskelige å ettergå og kan ikke bekreftes av uavhengige kilder. Wagner-gruppen har ikke svart på en forespørsel om kommentar fra CNN.

Kanonføde

Nå har Medvedev søkt om asyl i Norge. Han har siden han ankom vært i flere avhør hos norsk politi.

Ifølge 26-åringen manglet Wagner en taktisk strategi. Soldatene måtte lage planer på sparket. Han eksemplifiserer det med at da de fikk beskjed om motstanderens stillinger, så måtte soldatene på stedet lage en plan for hva de skulle foreta seg.

– Det var ingen bestemte ordrer om hvordan vi skulle oppføre oss. Vi planla bare hvordan vi skulle gjøre det, steg for steg. Hvem ville åpne ild, hva slags skift vi ville ha ... Hvordan det skulle vise seg å bli, var vårt problem, sier han.

Medvedev sier at han har tidligere tjenestegjorde i det russiske militæret, men sluttet seg til Wagner som frivillig. Han gikk inn i Ukraina mindre enn ti dager etter at han signerte kontrakten sin i juli 2021 og tjenestegjorde nær Bakhmut, frontlinjebyen i Donetsk-regionen.

Han sier til CNN at han visste innen den sjette dagen av sin utplassering i Ukraina, at han ikke ønsket å komme tilbake for en ny tur etter å ha vært vitne til tropper som ble omgjort til kanonføde.

Fikk ikke penger som avtalt

Det er tidligere blitt sagt at fanger som vervet seg, ble fortalt at familiene deres ville motta en utbetaling på fem millioner rubler (71.000 dollar) hvis de døde i krigen.

– Men i virkeligheten «ville ingen betale den slags penger», sa Medvedev.

Han påsto at mange russere som døde i kampene i Ukraina «bare ble erklært savnet».