Amer al-Khamour var en ganske alminnelig tenåring. Han så opp til storebroren Muhammed. Han elsket vennene og hunden sin, Simsim – arabisk for «sesam». Den 8. desember fylte Amer 14 år. Men han hadde ikke noe lyst til å feire. Den endeløse voldsspiralen

BETLEHEM (Aftenposten): To av hans jevnaldrende i nabolaget ble skutt og drept. Da bestemte 14-åringen Amer seg for å skrive et brev.

04.02.2023 07:03

Muhammed får ikke fred. Overalt i nabolaget henger det bilder av lillebroren hans.

Amers ansikt er malt på murvegger. Plastret opp i butikkvinduer. Utenfor familiens hus henger digre bannere med bilde av gutten.

Den drepte hylles som martyr. Hele byen er i sorg.

Muhammed får det ikke til å stemme. Amer var bare 14 år. Hvordan kunne han ende opp som martyr?

