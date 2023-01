Det pågår harde kamper i Soledar. Her er fire grunner til at byen er viktig for Putin.

200 kilometer med underjordiske tunneler sprer seg under bakken fra den lille ukrainske byen Soledar. Derfor er dette russernes nye mål.

Ukrainske soldater ser på mens røyken stiger opp under kamper mellom ukrainske og russiske styrker i Soledar i Donetsk fylke onsdag.

12.01.2023 08:09

«Et unikt rike på 300-meteres dyp. Her finner man dyre-, trær- og menneskefigurer av salt. Velkommen til et unikt museum og unike haller i Donetsks saltgruver. Dette er en av regionens virkelige turistmagneter!»

Slik ble saltgruvene under den lille byen Soledar markedsført før krigen. En av de enorme hallene har også blitt brukt til klassiske konserter. I oktober i 2007 spilte symfoniorkesteret fra Donetsk for 350 mennesker under bakken.

