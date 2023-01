Graderte dokumenter funnet hjemme hos president Biden

Torsdag sier Det hvite hus at de har funnet graderte dokumenter i presidentens hjem i Wilmington, Delaware.

Joe Biden på vei til Det hvite hus onsdag. Nå må han hanskes med dokumenter på avveie.

12.01.2023 16:49 Oppdatert 12.01.2023 19:01

Det kommer frem dagen etter at nyheten om at det var blitt funnet graderte dokumenter som presidenten har oppbevart på et kontor han disponerte hos en tenketank i Washington D.C.

Ifølge en uttalelse fra Richard Sauber, Bidens spesialrådgiver, dreier begge funnene seg om et fåtall dokumenter som lå blandet sammen med andre, private papirer.

Det første funnet av dokumenter ble gjort i november i fjor. Dette ledet til at Bidens medarbeidere startet en undersøkelse for å se om det var dokumenter på avveie også andre steder.

Dokumentene er fra hans visepresidentperiode under Barack Obama.

Det er ulovlig ikke å håndtere graderte dokumentert riktig.

Bidens pressesekretær har publisert følgende uttalelse torsdag ettermiddag norsk tid:

USA-ekspert venter granskning

Bare minutter etter at nyheten kom, avholdt lederen for Representantenes hus, Kevin McCarthy, en provisorisk pressekonferanse. Der krevde den profilerte republikaneren at Kongressen nå må granske Biden.

USA-ekspert Sofie Høgestøl mener dette er et sannsynlig utfall.

– Nå har republikanerne et flertall i Representantens hus. Én av hovedoppgavene deres er å holde kontroll på Det hvite hus . gjennom høringer. De kan granske Biden gjennom komiteene sine. Det blir litt takk for sist etter at de gransket Trump nøye.

– Er Bidens situasjon sammenlignbart med Trumps?

– Det vet vi ikke nok om. Men han vil nok være under mye press de neste dagene.

Høgestøl påpeker at det fortsatt er en rekke ubesvarte spørsmål i saken. Som hvorfor dokumentene er blitt oppbevart privat, hvem som har lagt dem der, og hvorvidt Biden har samarbeidet med myndighetene eller ikke.

Avsløringene skjer etter at Biden i noen uker har nytt gode tider som president i USA, mener Høgestøl. Den sittende presidenten sa før jul at han bestemme seg for om han vil stille til gjenvalg over nyttår.

Neste år er det nytt presidentvalg i landet.

– Da er det ikke en drømmestart på året å måtte svare på spørsmål om dette her, slår Høgestøl fast og fortsetter:

– For Biden sin del må man håpe at det ikke er flere dokumenter. Men det skapes et inntrykk av at det er flere tilfeller her. Da virker det ikke som han har hatt kontroll.

– Overrasket

Det var Bidens medarbeidere som selv varslet myndighetene om at de hadde funnet dokumentene.

Biden sa tidligere denne uken at han var overrasket over det første funnet, som ble gjort av hans private advokater.

Det er ikke kommet offisielle tall på hvor mange dokumenter det dreier seg om. Man vet heller ikke hva slags informasjon som beskrives i dokumentene eller hvor strengt gradert papirene er. Bidens advokater har heller ikke kommet med informasjon om innholdet.

Bidens medarbeidere skal ha samarbeidet med myndighetene fullt ut, ifølge presidenten.

Trump-dokumentene

Det er uklart i hvilken grad funnene hos Biden kan sammenlignes med tidligere president Donald Trumps dokumentsak.

Ekspresidenten etterforskes for å ha hatt en stor mengde graderte dokumenter, noen av dem topphemmelige, på sin residens i Mar-a-Lago-i Florida.

Et bilde fra Mar-a-Lago med graderte dokumenter.

I Trumps tilfelle var det nasjonalarkivet som etterlyste dokumentene. De manglet blant annet dokumentene knyttet til Trumps kommunikasjon med Nord Koreas diktator, Kim Jong-un. Trump ønsket ikke å gi tilbake alle dokumentene, og det endte med at FBI gikk til aksjon for å hente ut papirene.

De fjernet 15 pappesker fylt med graderte dokumenter fra Trumps adresse. Trump har selv sagt at han degraderte dokumentene før presidentskapet hans var over.

Enkelte politikere i Trumps leir bruker anledningen til å etterlyse samme kritikk mot Biden som ekspresidenten fikk.

– Husker dere hvordan venstresiden reagerte da president Trump tok de såkalte ’graderte’ dokumentene med hjem? De er veldig stille nå, skriver representant i Kongressen, Jim Jordan fra Ohio.