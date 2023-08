Skolebarn fanget i en gondol over 270 meter over bakken

En stor redningsaksjon har pågått i over 12 timer etter at åtte mennesker ble fanget i en gondolheis 274 meter over bakken i Pakistan.

Publisert: 22.08.2023 20:16 Oppdatert: 22.08.2023 20:31

Gondolheisen ble stående bom fast da en kabel på stolheisen røk. Da satt det én voksen med syv barn bom fast, dinglende i gondolen 274 meter over bakken.

Etter en omfattende redningsaksjon på 12 timer, er de åtte personene nå reddet ut. Det melder Reuters rett før klokken 20.

Det første barnet som ble reddet, ble hentet ut med militærhelikopter.

Barna bruker stolheisen for å komme seg til skolen i det bratte fjellområdet. De ble hengende fast midt over en dyp ravine da en av kablene på stolheisen røk.

Redningsaksjonen omtales som en høyrisikooperasjon, ifølge BBC. På grunn av vind som kommer fra helikopterbladene og naturlig sterk vind er det vanskelig å komme nær gondolen, som kun henger i et enkelt tau.

Arbeidet fortsetter på bakken

Det har pågått en stor operasjon for å redde de sju barna og læreren deres, som har vært fanget i taubanevognen i Pakistan. Vis mer

Tirsdag kveld opplyste et redningsmannskap som jobber fra bakken at de må trekke to vaiere over dalen. På den måten kunne de komme seg opp til gondolen og hente ut menneskene.

– Det er en langsom og risikabel operasjon. En person må binde seg med et tau og vil gå i en liten stolheis og redde dem en etter en, sier en beboer i området Abdul Nasir Khan til Reuters.

Pakistanske myndigheter la også ut et sikkerhetsnett på bakken.

Den femte turen

– Vår situasjon er prekær, for guds skyld gjør noe, sier 20 år gamle Gulfaraz som var på taubanen til den lokale TV-kanalen Geo News.

Han forteller at barna på som var på gondolen var mellom 10 og 15 år gamle. En av dem skal ha besvimt på grunn av varme og frykt.

Gondolen kjørte fire turer i dag tidlig før kabelen knakk på den femte turen, ifølge pakistanske myndigheter.

Gondolen hang over 200 meter over bakken. Vis mer

Skjer svært sjelden

Taubaner brukes som transportmiddel av millioner av mennesker over hele verden hvert år. De er generelt trygge, og hendelser skjer svært sjelden, skriver BBC.

I fjor døde tre mennesker i Jharkhand i India og der mer enn 50 personer ble hengende i luften i flere dager før de ble reddet av militærhelikoptre. To av personene som døde skal ha dødd under denne redningsaksjonen.

Den dødeligste taubaneulykken fant sted nær det italienske skistedet Cavalese i 1976, da 42 mennesker mistet livet. En taubane falt 213 meter ned en fjellside og inn i en eng før en 3 tonns vognenhet knuste hytta da den falt på toppen av den.