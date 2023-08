Ukrainas president Zelenskyj på besøk i Sverige - har signert stormpanservogn-avtale

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på besøk i Sverige med sin kone. Lørdag ble det klart at de to landene har signert en avtale som innebærer at svenske stormpanservogner skal produseres i Ukraina.

Ukrainas president Zelenskyj besøkte Harpsund lørdag etter invitasjon fra statsminister Ulf Kristersson. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 13:49 Oppdatert: 19.08.2023 15:01

I løpet av besøket lørdag skal han møte statsminister Ulf Kristersson og kongeparet, sier regjeringen.

I en pressemelding heter det at Zelenskyj først reiser til Harpsund, 120 kilometer vest for Stockholm, der han møter Kristersson, riksdagens talmann, Andreas Norlén, forsvarssjefen og lederne for riksdagspartiene.

«Fokus på møtene dreier seg om situasjonen i Ukraina og Sveriges fortsatt sterke engasjement og støtte til Ukraina», heter det i pressemeldingen.

Skal produsere svenske stormpanservogner i Ukraina

Under en pressekonferanse lørdag ettermiddag ble det klart at Sverige og Ukraina har inngått en avtale som innebærer at svenske stormpanservogner av typen CV90 skal produseres i Ukraina. Dette skal skje som et samarbeid mellom de to landene.

Sverige har allerede donert 50 CV90 til Ukraina, som anses som er spesielt kapabelt våpen i sitt segment.

Under pressekonferansen fordømte også Sveriges statsminister det russiske angrepet mot sivile i Tsjernihiv sentrum lørdag. Minst syv mennesker ble drept.

Ukrainske soldater med en CV90 nær Bakhmut i Donetsk i juni. Vis mer

Møter kongen

Senere tar kong Carl Gustaf og dronning Silvia imot Zelenskyj og hans kone Olena Zelenska på Stenhammars slott.

Zelenskyj skriver på X/Twitter at han og Olena takker alle svensker som støtter Ukraina. På Facebook skriver han at han samtalene skal dreie seg om forsvarssamarbeid og Ukrainas integrasjon i Europa.

– Vi gir vår fulle støtte til Sverige på veien mot Nato. Vi er overbevist om at vi sammen vil kunne garantere for langvarig fred i hele Østersjø- og Svartehavs-regionen, skriver han videre.

Første i Sverige

Besøket er Zelenskyjs første i Sverige. Tidligere har han besøkt en rekke andre land i Europa siden den russiske invasjonen i februar i fjor, og det første utenlandsbesøket var til USA i desember i fjor.

Tirsdag vedtok den svenske riksdagen en ny støttepakke til Ukraina til en verdi av 3,4 milliarder svenske kroner. Fra før har Sverige bevilget 17 milliarder kroner i tolv forskjellige støttepakker, det aller meste militær støtte.

Den russiske invasjonen i Ukraina var den direkte foranledningen til at Sverige forlot sin hundreårslange nøytralitetslinje og søkte opptak i Nato. På grunn av tyrkisk motstand har Nato ennå ikke ratifisert medlemskapet.