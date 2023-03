Netanyahu betaler høy pris for å beholde makten

Statsminister Benjamin Netanyahu unngår regjeringskrise, men må betale en høy pris for å beholde makten.

Mandagens demonstrasjoner i Israel skal ha vært blant de største i landets historie.

27.03.2023 21:33

Mandag skal over 100.000 israelere ha deltatt i protestene mot Benjamin Netanyahus reform av rettsvesenet. Reformen vil føre til en svekkelse av domstolene, og styrking av regjeringens makt.

Hele dagen satt statsministeren i forhandlinger med de andre regjeringspartiene. Særlig partiene som støtter de israelske bosetterne var skeptiske til å utsette reformene.

Den nasjonale sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir hadde sterke forhandlingskort. Sprekker regjeringen, øker sjansen for at Netanyahu må stille i retten. Han har tre anklager om korrupsjon hengende over seg.

Prisen for å beholde Ben-Gvir i regjeringen er at han får opprette en nasjonalgarde på siden av den israelske hæren. Den skal kontrolleres av hans eget departement.

Både opposisjonen i Israel og eksperter på israelsk politikk mener at det bokstavelig talt kan være en farlig høy pris for å bevare regjeringen.

Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kontroll over en egen nasjonalgarde, i bytte mot å støtte Netanyahu.

Ben-Gvir leder partiet Jødisk makt. Han er en ytterliggående forsvarer av de israelske nybyggerne som etablerer seg i palestinske områder.

Privat milits

– Ben-Gvir lager en privat milits for å nå sine politiske mål, sier den tidligere politisjefen Moshe Karadi til The Jerusalem Post.

Karadi fortsetter med å si at Ben-Gvir er i ferd med å avvikle det israelske demokratiet, og at det truer hele landets sikkerhet.

Parlamentsmedlemmet Gilad Kariv fra det israelske arbeiderpartiet sier til Times of Israel at en nasjonalgarde må være under politiets kontroll, ikke bli styrt av politiske grupper.

Uro i Forsvaret

Søndag sparket Netanyahu forsvarsminister Yoav Gallant. Det skjedde etter at sistnevnte gikk ut mot egen regjering og advarte om at reformen var i ferd med å bli en sikkerhetsrisiko.

Israel er avhengig av et sterkt mobiliseringsforsvar, med tidligere vernepliktige som stiller opp. Det har vært flere tegn til at motstand mot regjeringens reform svekker viljen til å gjøre en innsats. Mandag advarte forsvarets stabssjef, generalløytnant Herzi Halevi, om at denne krisen er annerledes enn andre kriser Israel har opplevd. Han sa at protestene svekker samholdet i landet, på en måte Israels fiender kan ha glede av.

Sparkingen av Gallant utløste en voldsom bølge av protester. Store deler av landet ble rammet av streiker. Til og med mange av landets ambassader rundt i verden ble lammet.

Vil roe ned nybyggere

Forfatter og Israel-ekspert Hanne Eggen Røislien sier til Aftenposten at de jødiske nybyggerne i palestinske områder har grunn til å føle usikkerhet når de ikke lenger kan stole på at forsvaret stiller opp.

For dem er Ben-Gvir en viktig politiker. Han ser det som en hovedoppgave å ta vare på deres sikkerhet.

– Men å kalle en slik nasjonalgarde en privat milits, det tror jeg er å gå for langt, sier Røislien.

Nasjonalgarden kan være det som skal til for å gi nybyggerne tryggheten de savner.

Neppe bare utsettelse

Mandag kveld bekreftet Netanyahu at han utsetter reformen. Kort tid etter varslet de streikende israelerne at de går tilbake på jobb.

Men det er uklart om utsettelsen i virkeligheten betyr at hele reformen legges på is, eller om statsministeren kommer tilbake med små endringer.

Hanne Eggen Røislien sier hun tror at det er mer enn bare en utsettelse.

I talen mandag kveld la statsministeren vekt på behovet for bred, nasjonal enighet. Han oppfordret alle israelere til å vise ansvar og ikke forverre krisen.

Lettelse verden rundt

USAs president Joe Biden har vært bekymret for uroen i Israel, fortalte en talsmann mandag. Presidenten har diskutert situasjonen direkte med Netanyahu.

– Vi har selvsagt vært veldig direkte i private samtaler, når det gjelder bekymringen vår, sa talsmann John Kirby.

Han sa at presidenten oppfordret Netanyahu til å finne et bredt kompromiss.

Den britiske utenriksministeren James Cleverly sa mandag kveld at det er klokt å sette på bremsene nå. Han la ikke skjul på sin bekymring for Netanyahus reformplaner.

– Det er avgjørende at de demokratiske verdiene som ligger under forholdet mellom Israel og Storbritannia forsvares. Da må man beholde et robust system for å dele og kontrollere makten, sa han.