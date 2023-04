Kan Donald Trump stille som presidentkandidat fra fengsel?

Mest sannsynlig kan han det. Det har nemlig skjedd før.

Dette er et såkalt mugshot fra rundt 1920 av presidentkandidat Eugene Victor Debs.

02.04.2023 14:53 Oppdatert 02.04.2023 15:07

Torsdag gikk en storjury i New York inn for å tiltale Donald Trump. Det er første gang i amerikansk historie at en tidligere president i USA blitt tiltalt for kriminelle anklager.

Saken gjelder såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Ifølge CNN består anklagene av over 30 punkter.

– Enten tiltalen er berettiget eller ikke, krysser den en enorm grense i amerikansk politikk og amerikansk rettshistorie, sier Jack L. Goldsmith, professor i jus ved Harvard til The New York Times.

Det er ikke sikkert dette blir den siste tiltalen mot Trump, som for øyeblikket er gjenstand for fire større etterforskninger:

For sin rolle i angrepet mot Kongressen 6. januar 2021.

For å ha oppbevart hemmelige dokumenter hjemme i Mar-a-Lago i Florida.

For å ha forsøkt å påvirke valgresultatet i delstaten Georgia.

Og da altså den fjerde, der han anklages for å ha betalt 130.000 dollar i Stormy Daniels, som du kan lese mer om her.

Motstandere av Donald Trump – og tilhengere av hans arrestasjon – sto fredag 31. mars samlet utenfor Trump Tower i New York.

Donald Trump er ventet å fly til New York fra Florida mandag. Der skal han overnatte i Trump Tower, før han arresteres og møter i retten kvart over to, lokal tid.

Dette er første gang en tidligere president i USA er tiltalt. Men det har faktisk skjedd at en sittende president ble arrestert.

Vi må spole tiden tilbake over 150 år.

Råkjøring med hest og kjerre

President Ulysses S. Grant var glad i raske hester.

Året var 1872. Den sittende presidenten var Ulysses S. Grant. 13. mars ble han pågrepet.

Grant (1822–1885) var ingen hvem som helst, men regnes som en av de største generalene i USAs historie. Han ble senere USAs 18. president (1869–1877).

Grant var med på å gjenoppbygge landet etter krigen. Han er også kjent for sitt arbeid med å forbedre kårene for landets afrikansk-amerikanske befolkning.

Men han har også den tvilsomme æren av å være den foreløpig eneste amerikanske presidenten som er blitt arrestert. Han ble tatt for råkjøring med hest og kjerre og pågrepet på et gatehjørne i Washington D.C.

Det er kanskje ikke verdens største kriminelle handling, men han endte opp med å få 20 dollar i bot.

I 1908 sto artikkelen med tittelen «Den eneste politimannen som har arrestert en president» i Washington Evening Star. Historien ble bekreftet i 2012 av daværende politisjef i Washington D.C., Cathy L. Lanier.

Mannen som stoppet Grant for råkjøring, het William H. West. Han var afrikansk-amerikaner og kjempet for nordstatene under borgerkrigen.

Stilte som presidentkandidat fra fengsel

Eugene Victor Debs stilte som presidentkandidat fra fengselscellen.

Dersom du lurer på om Donald Trump kan stille som presidentkandidat selv om han blir arrestert, har også det skjedd tidligere.

Da må vi tilbake til 1920. Her treffer vi Eugene Victor Debs (1855–1926). Han var en amerikansk fagforeningsmann og sosialist.

Debs jobbet i jernbanen og ble tidlig opptatt av arbeidernes rettigheter. I 1897 var han med på å stifte Social Democratic Party.

Han stilte som presidentkandidat i fem valg mellom 1900 og 1920. I 1920 satt han i fengsel og sonet en dom på ti år for oppvigleri, skriver The Washington Post. Han skal ha oppfordret til motstand mot verneplikten som ble innført i 1917 i forbindelse med USAs inntreden i første verdenskrig.

Debs fikk bare 3,4 prosent stemmene. Den som vant valget i 1920 var republikaneren Warren G. Harding.

Han kan du lese mer om her: Warren G. Harding: Presidenten som «døde i tide»

En annen dømt presidentkandidat i nyere tid var Lyndon LaRouche. Han stilte som presidentkandidat ved hvert valg mellom 1976 og 2004.

LaRouche ble dømt for skatte- og postsvindel i 1988. Han kjørte sin 1992-kampanje fra fengselet. Den gikk ikke altfor bra, og LaRouche endte med rundt 0,1 prosent av stemmene – et godt stykke unna valgvinner Bill Clinton.

Det er altså ingen juridiske hindringer for at Trump kan fortsette sin presidentkampanje, forteller juridiske eksperter til Times Magazine.