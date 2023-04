Halvåret som Twitter-eier har gjort vondt, sier Elon Musk. Angrer han?

To måneder etter at han utnevnte hunden sin Floki til Twitter-sjef, forteller verdens nest rikeste mann om hvordan han har det.

Twitter-eier og Tesla-grunnlegger Elon Musk åpnet opp til BBC om hvordan det har vært siden han kjøpte Twitter for et halvt år siden.

12.04.2023 18:51

Det har vært seks turbulente måneder. Det forteller Elon Musk om perioden han har eid Twitter. Multimilliardæren sikret seg selskapet for 44 milliarder dollar, rundt 460 milliarder kroner, i oktober i fjor. Siden har flere ting ikke gått som smurt.

Uvarslede masseoppsigelser, kontrovers rundt verifiserte kontoer og et uventet logobytte – den blå Twitter-fuglen ble for kort tid siden byttet ut med et viralt bilde av en Shiba-hund – har preget selskapet.

Allerede i februar kunngjorde Musk at han hadde utnevnt hunden sin Floki, en Shiba-hund, til sjef for selskapet.

Hvordan har Musk egentlig hatt det?

Angivelig ikke så bra.

– Siden virker

– Smertenivået har vært ekstremt høyt. Dette har ikke vært en fest, sier Musk i et intervju med BBC.

Han forteller om et stressende halvår. Tidvis sover han på kontoret. Han forteller at han bruker en sofa i biblioteket, som for øvrig ikke er mye i bruk.

Twitter-logoen utenfor selskapet kontorer i San Francisco i USA.

Men han angrer ikke på at han kjøpte selskapet. Og han understreker at ting går «relativt bra».

– Siden virker, forsikrer han den britiske kringkasteren.

– De har ikke vært kjedelig. Det har vært litt av en berg-og-dal-bane, understreker han.

Kom med innrømmelse

Twitter slet imidlertid også før Musks kjøp. Selskapet slet med inntektene. Nå hevder Musk at det går relativt bedre. Annonsører, som svant hen i tumultene etter kjøpet, har begynt å vende tilbake.

Les også Musks varslede Twitter-massakre er ventet å ribbe «fuglen»

I intervjuet forteller Musk også om prosessen med kjøpet. Før det endelig ble avklart i oktober prøvde han å trekke seg.

Tidligere leder for Twitter i Europa, Midtøsten of Afrika, Bruce Daisley, har kommentert intervjuet:

– Han innrømmet i dag at den eneste grunnen til at han kjøpte Twitter var at han trodde at en dommer ville tvinge ham til å gjennomføre kjøpet, sa Daisley til BBC.

– Han har aldri innrømmet det før nå, føyer han til.