Beslutningen ble tatt onsdag mens Facebook, sammen med Google og Twitter, står sentralt i flere høringer i Senatet og Representantenes hus for andre dag på rad. De tre selskapene må svare på kritikk om at de ikke gjorde nok for å hindre russiske interesser fra å forsøke å påvirke valget i USA.

Facebook har selv valgt å ikke legge fram hvilke annonser det var snakk om, men Kongressen har nå frigitt de aktuelle innleggene. Mange av dem var annonser som det russiske selskapet Internet Research Agency kjøpte under presidentvalget i fjor og som dreier seg om splittende sosiale saker som våpenkontroll og immigrasjonsfrykt, homofiles rettigheter og rasediskriminering.

Da høringene startet tirsdag, opplyste Facebook at Internet Research Agency kan ha nådd ut til opptil 126 millioner brukere med reklamene.

Andrew Harnik / TT / NTB Scanpix

I september bestemte Zuckerberg seg: Facebook overleverer russiske annonser til Kongressen

Instagram også rammet

Onsdag kom Facebook med nye opplysninger og sa det i tillegg er avdekket en tilsvarende desinformasjonskampanje på Instagram.

– Vi har de siste 48 timene avdekket 120.000 russisk-baserte innlegg på Instagram, sa Facebooks juridiske sjef Colin Stretch i en høring i Senatets etterretningskomité onsdag.

– Medregnet de 126 millioner amerikanerne på Facebook ender vi dermed opp med anslagsvis litt under 150 millioner potensielle mottakere til sammen, sa Stretch.

– Undergraver demokratiet

Tirsdag opplyste Twitter i en annen høring at selskapet har avdekket nesten 37.000 automatiserte brukerkontoer som kan kobles til Russland. Disse kontoene sto for til sammen 1,4 millioner meldinger på Twitter i løpet av de tre siste månedene under valgkampen i fjor, og nådde ut til en potensiell brukergruppe på 288 millioner mennesker, opplyste selskapet.

Den demokratiske senatoren Mark Warner gjentok onsdag sitt syn om at utenlandske interesser forsøker å undergrave demokratiet. Han mener sosiale medier har vært for slepphendte.

– Russiske interesser forsøker å infiltrere og manipulere amerikanske sosiale medier, kapre nasjonal dialog og gjøre amerikanerne sinte, å splitte oss, og på mest grunnleggende nivå: Å undergrave vårt demokrati, sa Warner.

Målrettede annonser

Annonsene som ble vist fram onsdag viser et klart forsøk på å styre målrettet informasjon til utvalgte publikum.

I et konkret tilfelle dreier det seg om en annonse som består av en videosnutt som er en parodi på Donald Trump. Denne annonsen har svarte velgere som målgruppe, de samme som også ellers følger BlackNews.com, HuffPost Politics eller HuffPost Black Voices. Denne konkrete videosnutten ble vist 716 ganger og fikk 42 klikk.

Kongressen er, under ledelse av spesialetterforsker Robert Mueller, i gang med en bred Russland-etterforskning. Blant spørsmålene er hvorvidt Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke valget.

Amerikansk etterretning konkluderte i januar i år med at landet hadde blandet seg inn i valgkampen for å hjelpe Trump til makten, blant annet ved å betale nett-troll til å spre falske nyheter for å påvirke folkeopinionen.